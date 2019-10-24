科创板上市委“高能审核”：两周18家申报企业过会

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10月23日晚间，上交所官网披露，科创板上市委2019年第36次审议会议于10月23日上午召开，会议审议同意广东紫晶信息存储技术股份有限公司发行上市(首发)、广东华特气体股份有限公司发行上市(首发)；2019年第37次审议会议于10月23日下午召开，会议审议同意北京龙软科技股份有限公司、南京万德斯环保科技股份有限公司首发上市。

据《证券日报》记者统计，从10月10日至今的两周时间，科创板上市委共召开9场会议，有18家企业成功过会，另有1家暂缓审议。此外，本月还将召开4场上市委会议，有9家企业上会。

这些科创板上市公司后备军和已经处于发行和注册过程中的约30家企业，有望在常态化发行阶段，为科创板注入新活力。

10月20日，证监会副主席李超表示，今年资本市场服务科技创新的一大亮点是，在各有关方面的大力支持下，设立科创板并试点注册制改革顺利落地。李超强调，充分发挥科创板的试验田作用。把握好科创板定位，落实以信息披露为核心的注册制。出台再融资、分拆上市等制度规则，细化红筹企业上市有关安排，吸引更多优质科创企业上市。在综合评估基础上，总结可复制推广的经验。

当然，在科创板申报企业上市频频取得进展的同时，也有悄然离场者。10月21日，华夏天信智能物联股份有限公司和保荐人中泰证券股份有限公司分别向上交所提交了《华夏天信智能物联股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》和《关于撤回华夏天信智能物联股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》，根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第六十七条的有关规定，上交所决定终止对该公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核。

上交所此前强调，科创板发行上市审核，重点围绕与投资者价值判断和投资决策密切相关的信息，通过一轮或多轮问询，督促发行人及其中介机构真实、准确、完整地披露信息，努力问出一家“真公司”。如果审核中发现发行人、中介机构违规问题，无论其是否撤回申请，上交所都将按照规则规定予以处理。

截至目前，科创板累计受理166家企业申报，其中：已受理9家、已问询64家、暂缓审议1家、通过6家，提交注册16家，注册结果56家，中止1家、终止审核13家。