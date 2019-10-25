备战科创板打新 多只基金限制大额申购

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近期，科创板审核加快，新股供给提速，本周科创板迎来新股集中申购，其中24日、25日两天共迎10只科创板新股。对于投资者来说，借道公募基金参与科创板打新是较为可行的方式。近日，为科创板打新做准备，多只规模较小的基金发布了限制大额申购的公告，通过主动控制基金规模防止收益摊薄。

净值拉动效应明显



7月22日，首批科创板新股密集上市，首日平均上涨140%，部分公募基金在科创板打新收益的助力下，单周净值上涨超8%。

银河证券基金研究中心的基金业绩评价日报显示，7月22日科创板上市首日，净值增长率在2%-5%(不含5%)的基金有530只；5%-7%(不含7%)的基金有46只；7%-10%(不含10%)的基金有5只。

从上市首周的情况看，数据显示，7月22日至26日，不少基金单周净值增长率均超过8%，其中，金信智能中国2025周净值涨幅最高，为11.32%。

不过，并非所有公募基金参与科创板打新带来的净值拉动效应都很明显。除了基金在网下配售时报价命中率要高之外，基金规模大小适中也很关键。由于网下申购同样存在上限，在同为有效报价且顶格申购的条件下，科创板打新对不同规模的基金业绩拉动并不相同，若基金规模远大于网下顶格申购所需规模，网下打新的业绩拉动并不明显。

金信智能中国2025今年6月底的规模仅为1.93亿元，该基金在7月22日首批科创板新股中共获配了18只个股，合计获配金额823.36万元，首批科创板股票上市首日平均上涨达140%，以此估算，净值拉动效应十分明显。

部分基金主动控制规模

从近期科创板新股上市的表现来看，想要复制首批新股的成绩具有一定难度。数据显示，最近上市的晶丰明源和传音控股上市首日分别上涨84.12%和64.44%，均未能实现翻倍。

不仅如此，近日部分中小规模基金开始限制大额申购。业内人士认为，此举或为科创板打新做准备，防止收益摊薄而主动控制基金规模。

10月15日，招商安泰平衡混合基金发布公告称，自10月17日起暂停基金的大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务，而数据显示该基金的最新规模不足5000万元。

此外，民生加银前沿科技混合、广发聚宝混合、大成绝对收益策略混合型发起式、泰达宏利品质生活混合等多只规模较小的基金也于近日发布限制大额申购的公告。

某券商系基金经理表示，根据内部测算，科创板打新基金规模在一亿元左右的收益率是最优的，所以今年绝大多数规模在一亿元附近的基金排名会有比较高的提升。

业内人士表示，当前科创板关注度高，科创板新股在一定程度上有获利空间，但需注意的是，投资者需承受打新底仓的波动风险，如果同期底仓下跌太多，可能抹平科创板打新带来的收益。同时，部分基金的申购费和短期赎回费较高，如果短炒基金，需考虑打新收益能否覆盖基金费率的问题。因此，选择布局方向看好的基金，着眼中长期角度持有更佳。

也有基金人士指出，首批科创板股票有25只，而且是集中上市，打新带来的收益可以短时间内兑现，因此净值拉动明显。而近期申购数量比首批少一些，且上市时间较为分散，投资者需等待更长时间让基金兑现打新收益，由此所要承受的底仓波动风险也更大一些。情绪高涨叠加科创板标的短期数量上的稀缺性，让科创板打新收益可观，但随着科创板上市个股数量的增加，在科创板发行市场化定价的环境下，未来打新收益可能下降。

（文章来源：中国证券报）