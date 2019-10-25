A股“有进有出”常态化 年内156家公司获准IPO

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A股市场“有进有出”生态走向常态化。《证券日报》记者根据

东方财富

Choice数据显示，截至10月24日，今年以来，证监会共核准156家企业IPO，超过去年全年的103家；同时，今年以来，6家A股上市公司实施退市，并完成了摘牌。此外，还有2家公司进入摘牌倒计时。

监管部门杜绝“病从口入”



保持新股发行常态化

今年9月份，证监会召开全面深化资本市场改革工作座谈会，提出的12个重点任务之一，便是大力推动上市公司提高质量。制定实施推动提高上市公司质量行动计划，切实把好入口和出口两道关，努力优化增量、调整存量。严把IPO审核质量关，充分发挥资本市场并购重组主渠道作用，畅通多元化退市渠道，促进上市公司优胜劣汰。

中国国际经济交流中心经济研究部研究员刘向东对《证券日报》记者表示，IPO常态化意味着鼓励更多上市企业到资本市场直接融资，打通这一常态化渠道既有利于降低间接融资比重和企业债务风险，同时也充分利用资本市场的优胜劣汰机制使更有投资价值的企业脱颖而出。

今年以来，为更好服务实体经济，监管部门杜绝“病从口入”，保持新股发行常态化。东方财富Choice数据显示，截至10月24日，今年以来，证监会共核准156家企业IPO，其中，主板核准46家，创业板核准40家、中小板核准19家，科创板核准51家，总共预计募资1584.04亿元。

刘向东表示，严格把握IPO审核质量要从源头控制住上市公司的质量，促使资本市场真正具有上市直接融资功能，让更多中长期投资者参与资本市场，并投向具有中长期价值的公司，让市场主动淘汰那些不具有投资价值的公司。

退市制度逐步健全

年内6家A股上市公司退市

东方财富Choice数据显示，截至10月24日，今年以来，雏鹰退、退市海润、众和退、华泽退、小天鹅A、*ST上普6家A股上市公司实施了退市，并完成了摘牌。

万博新经济研究院副院长刘哲对《证券日报》记者表示，退市制度是资本市场的一项重要的基础性制度，市场化的退市制度有利于提升市场“新陈代谢”的能力。退市的法治化和从严监管，促进“僵尸上市公司”的出清，也有利于引导中长期的价值投资理念，减少市场对于违规的侥幸心理和壳公司的投资炒作。

专家表示，目前，资本市场退市制度逐步健全，已经形成相对多元的退市指标体系和较为稳定的退市实施机制。

“多元化退市是监管的进步。”苏宁金融研究院研究员王锟对《证券日报》记者表示，公司上市的目的是融资，改善经营，回报股东。对于上市后经营不善或具有违法性质的，予以退市是合理的。否则，资本市场作为融通资金的渠道将会增加整个社会的融资成本，资本配置的效率也会大打折扣。只有良好的资本生态环境，才能降低资金成本，最终有利于经济发展。

王锟告诫投资者，不应对退市企业进行炒作，这不是投资能力的问题，是价值观的问题。买卖股票，不仅是交易对手之间的博弈，也是作为投资者对投资标的的“投票”。