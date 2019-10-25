10万亿“巨无霸”回A过会 有望成今年最大IPO！明星股东云集 网点碾压四大行

中华PE:

10月24日，中国邮政储蓄银行股份有限公司通过发审委审核。

此次回A，邮储银行的IPO审核相当有效率；上市申请先后于今年6月12日和18日获得银保监会核准及证监会受理，4个多月便首发过会。

由于此前浙商银行原定于10月24日进行的网上、网下申购将推迟至11月14日，有业内人士认为邮储银行的发行大概率也将推迟三周。

或成A股年内最大IPO，国有行齐聚AH股

截至2019年6月30日，邮储银行的总资产超过10万亿元，每股净资产5.49元。

招股书显示，邮储银行此次A股IPO拟发行数量不超过51.72亿股，不超过A股发行后总股本的6%。

根据银行股IPO规定，每股发行价不能低于每股净资产。若以5.49元计，邮储银行最高募资总额将达到283.94亿元，或成A股年内最大规模IPO，也有望创下近4年来最大IPO，募资将用于充实银行资本金。

在登陆A股之前，邮储银行已于2016年9月在香港市场上市，当时募资金额高达566.27亿港元，创下当年全球最大IPO纪录。

目前，邮储银行H股最新收盘价为5.01港元，总市值为4059亿港元。

待A股上市，邮储银行将成为第36家A股上市银行、第14家“A+H”银行。至此，六大国有行齐聚AH股。

今年2月晋升国有行，历数五大看点

邮储银行晋升为国有银行，才是今年2月的事。此前，邮储银行一直被监管单列。

2月15日，银保监会官网信息显示，将邮储银行的机构类型列为“国有大型商业银行”，与工、农、中、建、交并列，中国国有商业银行扩容为6家。

邮储银行是最年轻的国有行，成立于2007年，彼时为“中国邮政储蓄银行有限责任公司”；2012年完成股改，变身为“中国邮政储蓄银行股份有限公司”；在2016年登陆港股后，邮储银行今年迎来双重利好：不仅跻身国有大行，还即将登陆A股。

那么即将登陆A股的邮储银行有哪些看点？

1、营收1416亿、净利润374亿

2019年中报显示，截至6月末，邮储银行总资产达到10.07万亿元，首次突破10万亿大关，较上年末增长5.79%。

上半年，邮储银行营业收入1417.04亿元，同比增长7.02%；净利润374.22亿元，同比增长14.98%

营收结构中，个人银行业务收入868.59亿元，占比61.30%，凸显其零售业务优势；公司银行业务收入286.22亿元，占比20.20%；资金运营业务收入260.52亿元，占比18.38%。

值得关注的是，截至6月末邮储银行存贷比为51.66%，首次突破50%，较2016年末提升10.34个百分点；但相较工行68.5%、建行74.11%等同业仍有较大提升空间。

2、近4万网点，全球最多

基于其独特的“自营+代理”模式，邮储银行拥有覆盖面最广的业务网络。

截至2018年末，邮储银行共有39719个营业网点，其中包括7962个自营网点和31757个代理网点，覆盖中国99%的县(市)。

从公开数据来看，邮储银行的网点数量不仅在国内最多，在全球也是最多的，远远超过位居其后的农业银行、工商银行。

不过2019年上半年，邮储银行的营业网点略有减少，截至6月末为39680个，其中自营网点7945个，代理网点31735个。

3、近17万员工，个人客户近6亿

网点多，员工数量也多。截至2019年6月末，邮储银行共有员工16.83万人(另有劳务派遣用工13698人)。不过在国有行中，邮储银行的员工数量仅多与交通银行，远远不及工农中建四大行。

在员工人均薪酬方面，与上市股份行相比，国有行均处于较低水平。其中，邮储银行员工上半年人均薪酬为13.98万元，月均2.33万元。在六大国有行中处于中上游水平。

截至6月末，邮储银行客户存款总额为8.92万亿元。得益于其遍布全国且深入城乡的营业网络，邮储银行个人客户数达到5.89亿户，覆盖总人口的40%；个人存款达7.74万亿元，占比达86.77%。

4、股东阵容华丽，人寿、蚂蚁金服、腾讯、李嘉诚等助阵

2015年12月，邮储银行引入10家境内外知名机构作为战略投资者，融资451亿元。分别为瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、摩根大通(持股主体为 JPMorgan China InvestmentCompany II Limited)、淡马锡(持股主体为FMPL)、国际金融公司、星展银行及深圳腾讯。

此外，在邮储银行港股上市之际，李嘉诚、李泽钜及旗下3个慈善基金通过认购股票挂钩票据购买邮储银行股份，并表示李嘉诚对邮储银行有绝对信心，将该项目视为长线投资。

截至2019年上半年末，邮储集团作为控股股东持股558.48亿股，持股占比68.92%；发行后持股比例将降至64.97%。

上半年香港中央结算增持邮储银行11.17亿股，持股比例增至24.49%，跃升至第二大股东。

5、正筹建理财子公司，公开招聘董事长

今年5月29日，邮储银行公告旗下中邮理财有限责任公司获准筹建。

此前，工农中建交五家国有大行的理财子公司已相继开业，注册资本分别为160亿元、120亿元、100亿元、150亿元和80亿元；邮储银行拟出资80亿元筹建理财子公司。

6月中下旬，邮储银行还公开招聘中邮理财董事长一职，条件包括具有丰富的金融机构从业经验、熟悉资产管理业务盈利模式、熟知资产管理业务内控制度、具备与拟任职务相适应的风险管理能力等。

这是国有行中唯一一家公开招聘董事长的理财子公司，其余五大行的理财子公司董事长等职位均来自母行内部岗位。

邮储银行中报称，理财子公司的筹建工作正按照监管要求有序开展。