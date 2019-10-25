谨慎看待港股IPO回暖：新股走势强于往年无数据支撑

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正当投资者热议港新股涨幅喜人带来赚钱效应时，10月24日挂牌上市的两只新股立马就变脸了，其中一只跌幅超过三成。

10月份港股IPO回暖，又连着出现了几个涨幅尚可的案例。10月份港股IPO已经17只，其中下跌4只，明显低于全年，但是港股历史上多次出现这种短暂回暖，然后回归常态。认为今年港股新股走势强于往年的看法，并无数据支撑。



截至目前，港股今年以来有117只IPO，其中32%首日跌破发行价，市场中位数为上涨2%，涨幅极为有限。2018年港股有209家新股，同样有32%在上市首日跌破发行价。更神奇的是，去年和今年(截至目前)的上涨中位数也相同，都是接近2%。

有分析人士认为，香港今年IPO回暖，是因为发行市盈率下跌，给二级市场留下了空间。因为这两年有很多亏损公司上市，很难统计加权市盈率情况，市盈率中位数是个比较好的参照指标，2018年为16倍， 今年截至目前发行市盈率的中位数为15倍。也就是说，今年香港新股的发行价格并没有便宜多少。

可以看到，港股一二级市场留给投资者的盈利空间并不大，上涨中位数接近2%。有利因素是，因为新股数量多，如果每个都参与，还是可以积攒不少盈利；不利因素是，港股打新基本是来者有份，中签数量有限，打一个新股能赚一两千元都算幸运，而且港股打新还有一个不利因素，就是打新费用不低，无论中签与否，都要交50港元以上的打新费用，一年下来就是一笔不小费用。

另外，港股打新还呈季节性变化，比如去年最好的月份为7月、5月和1月，最差的月份是8月、10月和6月。犬牙交错，很难解释其中原因，市场情绪和行情波动都是影响因素。比如今年10月份新股行情迎来一波小高潮之前，港股曾经有2个月的发行低潮期，其中8月份只发行一只新股，9月份发行6只新股，其中两只首日跌破发行价。

10月24日新股春城热力下跌了6.38%，静态市盈率为9倍；另一只新股向中国际虽然高开14.06%，最终收盘下跌32%。两家公司总市值不高，估值也不高，特别是后者市值只有3.48亿港元，而且在公开认购阶段还受到追捧，前者百倍认购，后者认购倍数达到380倍。很难预测上市之后反而破发了。但长期看这一点也不奇怪。港股本来就呈现波动性，没有确定性未来的公司，很难迎来投资者持续追捧。

偶有大涨个股，并不一定意味着靠打新能赚到钱，一个阶段的明星个股甚至会造成小灾难，比如2015年云裳衣(01709)和中国创意控股(08368)涨幅曾经超过18倍，现在这两公司都打回了原形。港股的很多投资者非常谨慎，所以港股上市首日很难有大涨幅。去年有很多港股IPO后继续下跌，遭遇估值杀和业绩杀。

港股上市较容易，所以投资标的并不稀缺。港股机构投资者占比8成，喜欢报团买绩优股，而中小盘个股因为流动性不足，成长性又很难捉摸，并不受机构投资者青睐。

港股IPO一二级市场也就是2%的空间而已，这是一个经历多年博弈出来的数字，这是投资者和发行者斗智斗勇多年坚守住的一个盈利线，可以透过这个数字，看出买卖双方都已久练成精。

（文章来源：证券时报）