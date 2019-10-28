收益下降 私募调低打新预期

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私募排排网数据显示，私募参与科创板打新收获颇丰，54只纳入统计的私募打新产品近两月平均收益12.26%，同期沪深300指数涨幅为2.17%，其中有6只产品区间收益率超过20%。

不过，近期不少私募表示打新收益正在下滑。

泰旸资产认为，随着市场逐步回归理性，博弈后的新股定价体系越来越高效，科创板打新的预期收益率会不断下降，逐渐向市场无风险收益率回归，通过科创打新获得超额收益会越来越难。 随着参与的机构增加，打新中签数量出现阶段性下行，但发行数量加大，速度提升，仍能获得一定的收益。

泰旸资产表示，近期，科创板新股发行速度加快，预计到年底上市公司数量将突破100家。虽然新上市个股首日涨幅较首批公司已有一定回落，但打新的风险收益比仍然明显高于货币基金等类现金资产。

超额收益下滑，私募对科创板打新策略的认识也趋于理性，这一无风险套利机会或在慢慢退场成为共识。不少私募对参与打新的态度更多是，“还会参与，收益有一点是一点。”

“除了在自有多头策略产品中通过网下打新来增加收益之外，我们还有部分科创板打新策略产品。”辜若飞介绍。

专门成立科创板打新策略产品成为一些私募今年的投资重点，借助颇有吸引力的网下打新收益吸纳资金，并以此实现了规模的显著增长。

不过，更多的私募只是将其作为增厚收益的策略加在老产品里面。“只有符合要求的老产品才去参与打新，这并不是我们的主要方向。”沪上一位私募人士表示。

华夏未来资本表示，旗下符合打新条件的产品都会积极参与，从基本面研究到给出报价建议，但并没有针对科创板打新设计专属产品。

从最近三个月的情况看，私募参与科创板打新一直比较热。6、7月份公布的14家科创板公司网下中签名单中，56家私募旗下约290只产品获配。到了10月份，传音控股网下配售名单中，有近74家私募的331只产品现身，其中至少有11家百亿私募参与其中。

如今，更多私募对科创板打新的收益有了更理性的预期。北京一位百亿私募人士表示，投资者兴趣很高，但我们并不看好纯粹的打新产品。打新只是辅助手段，投资科创板主要还是靠底仓和个股的选择。目前市场发行了大量打新主题产品，目标收益率都会大幅下降，无风险套利机会将很快消失。

“最近打新收益率有较明显下降，我们满足条件的产品都在参与打新，未来还会继续参加，收益有一点是一点。”上述北京百亿私募人士表示。 华夏未来资本介绍，投资者对专门的打新产品并没有显出特别的热情。未来公司会坚持投研驱动的价值投资，如果看到科创板有更多高质量和好前景的公司上市，会积极发力创设产品。

（文章来源：中国基金报）