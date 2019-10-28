科创板终止审核企业达13家 超八成是“主动弃考”

中华PE:

近日，科创板“考场”再现主动撤回案例。上交所官网显示，华夏天信智能物联股份有限公司(以下简称，华夏天信)科创板IPO申请已处于“终止”状态，原因是公司主动撤回申请。

值得注意的是，自7月8日木瓜移动终止审核以来，华夏天信已是科创板开放申报以来的第13家终止审查企业，其中，有11家企业系主动撤回申请，占比达84.6%。



此外，加上不予注册的恒安嘉新、终止注册的利元亨和世纪空间，目前共有16家发行人在科创板的“考场”上搁浅。

对此，联讯证券新三板研究负责人彭海对《证券日报》记者表示，肯定部分企业是先知先觉的，对于一些企业来说，如果本身存在一些瑕疵，主动撤回肯定比被否决对企业的伤害更小一些。

前海开源基金首席经济学家杨德龙也对《证券日报》记者表示，这体现出监管层对科创板拟上市企业的材料审核是非常严格的。对于一些不符合条件的企业来说，可能是某些方面有缺失，主动撤回材料，等到符合条件之后再提交，不失为一个更好的选择。

据《证券日报》记者梳理，华夏天信的科创板申报材料于今年5月31日被受理，在10月11日回复二轮问询后，华夏天信与中泰证券于10月21日分别向上交所提交了撤回材料申请。业内人士表示，由此可以推测，科创板审核中心向公司发起第三轮问询后，公司和保荐机构才决定撤回申请，可能是某些问题不能充分、合理地解释。

华夏天信的主营业务包括智慧矿山操作系统平台等。在首次问询中，上交所共向华夏天信提出了77个问题，涉及发行人股权结构、董监高信息、核心技术、业务、独立性、财会信息等方面。公司对首轮问询的回复逾600页，对上交所第二轮问询的回复达335页。其中，是否符合科创板定位等问题也受到了媒体和投资者的高度关注。对此，华夏天信强调，报告期各期，公司属于新一代信息技术的收入占营业收入比例均超过65%，公司属于新一代信息技术领域，符合科创板定位。

信息披露是否具备有效性也是监管关注的重点。具体来看，上交所要求华夏天信重新梳理招股说明书(申报稿)“业务与技术”章节，补充披露传动设备在报告期内的细分产品收入，大幅压缩关于物联网行业的信息披露，并补充披露隔爆变频器的业务情况，提高信息披露有效性等。

《证券日报》记者梳理这13家终止科创板申请企业的被问询内容发现，首家终止科创板申请的木瓜移动，也被问及是否符合科创板定位、信息披露情况等问题。

此外，夸大陈述、重要数据缺失等信息瑕疵也容易给科创板项目的闯关上会带来麻烦，例如主动撤回材料的海天瑞声此前就因采购数据遭到交易所问询，其最终表示部分会计期间未保留业务数据。

而随着问询的深入，上交所的问题更加关注细节，包括财报前后披露差异、会计核算错误、业绩真实性等问题也多次被问及。

例如，北京连山科技股份有限公司被问询的问题涉及应收账款增长。公司2018年应收账款增长是因为收入增长以及国家重点行业、科研院所的客户付款审批流程较长，但发行人2018年应收账款增幅远超收入增长幅度，2018年发行人客户也未发生重大变化，应收账款前五大客户主要为民企。上交所要求其分析发行人所述原因与实际情况是否矛盾，并结合客户情况，量化分析应收账款大幅增长的原因。

而视联动力在报告期内，发行人的政府客户存在应当履行公开招投标程序而未履行的情形。上交所要求保荐机构和发行人律师对发行人主要集成商客户的股东和实际控制人的背景进行核查，说明相关销售业务是否真实发生。

“科创板对企业的科创属性、核心技术等方面非常重视。数据的真实完整也是企业通过审核的重要条件，这反映出监管对科创板拟上市公司的审核是非常严格的，通过严格审核把好入口关。”杨德龙表示。