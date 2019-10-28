多地发力培育“潜力股 推动科创企业对接科创板

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日前，河南省郑州市召开上市挂牌“千企展翼”行动计划若干政策新闻通气会。会上透露出来的一个信息是，企业在科创板首次公开发行股票，给予总额1000万元奖励，分步骤实施。

这是地方政府激励企业到科创板上市的一个重要体现。据记者不完全统计，目前有超过20个省市发布过类似的政策，全力推动符合条件的科创企业对接科创板。



“科创板服务的是科技创新型企业，地方政府拿出真金白银，鼓励符合条件的当地企业到科创板上市，表面上看是给予资金的奖励，但更深层次的意义在于增强区域竞争力，支持实体企业发展，同时也是提升经济高质量发展的重要举措。”一位券商人士对记者表示。

为积极发挥政府引导和市场主体作用，推动科技创新企业登陆科创板，四川省地方金融监管局、四川证监局、四川省科技厅近日联合印发《四川省科创板工作推进方案》，明确将科创板后备企业纳入资源库统一管理，力争今年底入库企业达到100家。

另外，四川省将建立整体协调、多级联动的工作推进机制。由省地方金融监管局、四川证监局等单位指定专人组成工作专班，负责科创板工作推进方案的具体落实；组建四川省科创板专家团队，负责指导企业和政策咨询；以月报形式，集中反映拟上科创板企业工作推进情况及问题，并积极予以解决。

四川省地方金融监管局局长欧阳泽华提出，要结合四川省实际情况，进一步细化科创板重点培育企业入库筛选标准，突出“科创属性”。对入库企业，政府各部门(单位)及中介机构的服务要及时跟进，奖补政策宣传要更精准到位，让有需求的企业与机构能够及时接收到最新政策信息。对科创板重点培育入库企业实行动态管理，持续更新。

为加快郑州全市企业上市挂牌进程，提升利用多层次资本市场的能力和水平，郑州市金融局牵头出台了《郑州市关于加快推进企业上市挂牌千企展翼行动计划的若干政策》，在“加大上市挂牌政策扶持”方面，提出“重点支持科创板上市”。

具体看，企业在上交所科创板首次公开发行股票，市政府给予总额1000万元奖励。该项奖励分步骤实施。

另外，对符合条件的科创板拟上市企业中，已建立研发准备金制度，并先行投入自筹资金开展研究开发活动，且已按规定享受研发费用加计扣除政策，并完成相关部门报统及核准的，按其研发费用的20%进行奖补，最高不超过600万元；科创板上市公司实施核心技术人员股权激励，按股权激励计划中核心技术人员所获得股权对应交易价值的10%，给予单个企业最高100万元奖励。

10月15日，广州市地方金融监督管理局印发《关于加快推进企业上市工作的实施意见》提出，争取用3年时间，推动新增境内外上市公司30家。其中，新增上交所科创板、深交所创业板上市公司20家。

另外，对在境内外证券市场新上市的企业及从外地迁入的上市公司，在市级层面给予300万元的一次性补贴。

广州市地方金融监管局相关人士介绍，广州市地方金融监管局通过召开座谈会、上门走访、问卷调查等形式，摸查一批实力较强、科技含量较高、运作规范的科创板后备企业，形成一批科创板后备企业库。

值得关注的是，近期，多地有望实现科创板上市企业零的突破。比如，在提交注册的企业中，有来自湖南的威胜信息技术股份有限公司和河南的洛阳建龙微纳新材料股份有限公司；审核获得通过的公司中，有来自湖北的武汉科前生物股份有限公司和武汉兴图新科电子股份有限公司，来自辽宁的沈阳芯源微电子设备股份有限公司。

其中，辽宁省给予企业在科创板首发上市的补助总额是1500万元，沈阳市对在境内首次公开发行股票并上市的企业分阶段奖励400万元。也就是说，沈阳市的企业如果在科创板首发上市，将获得省市两级合计1900万元的补助和奖励。

湖北省明确科创板企业上市与主板上市实行同等奖励，省级财政分阶段对IPO企业奖励400万元，其中，完成股改并报辅导奖励50万元，受理材料奖励150万元，交易所成功发行奖励200万元。

（文章来源：证券日报）