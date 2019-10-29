上证报头版：科创板开市满百天 交易平稳参与度高

中华PE:

10月29日，自科创板开市交易起正好已满100天。

从第一批公司上市到如今已有53家企业成功发行，从发行审核到二级市场交易，在过去的3个多月里，科创板的各项制度创新通过了市场的检验。目前，科创板个股的交易热度已较开市之初回归理性，但其交易流动性仍明显高于沪市主板、创业板等其他A股板块的平均水平。最新的统计数据显示，10月以来，科创板股票的日均换手率高于同期主板水平，市场活跃度不减。

自开市以来，科创板的二级市场交易经历了震荡上涨(7月22日至8月5日)、回归理性(8月6日至9月16日)阶段，目前已常态化。在震荡上涨阶段，市场情绪高涨，交易保持高活跃度，个股流动性存在明显的溢价效应，板块日均成交额约在200亿元至400亿元，个股日换手率高达20%至40%。

在回归理性阶段，科创板的交易热度有所降低。具体而言，板块的日均成交额从8月初的300亿元左右降至8月中旬至9月上旬的100亿元至200亿元，10月以来进一步回落到50亿元至70亿元。

对此，市场人士普遍认为，科创板起步阶段交易平稳有序，涨跌停制度改革等措施起到了预期效果，为后续市场建设打下了良好基础。随着后续的新股供应逐步增加，以及市场各方对交易制度的进一步熟悉，未来科创板交投有望更加活跃，投资者也会更趋理性。

横向比较，虽然科创板个股的交易热度趋于理性，但该板块目前的流动性水平仍高于沪市主板和创业板。10月以来，科创板个股日平均换手率处于4%至7%区间，高于同期主板、创业板的日均换手率(分别约为1%、3%)。就A股市场的历史数据看，5%以上的日均换手率水平即可视为高流动性。

据业内人士分析，科创板个股换手率相对较高虽有已上市公司数量不多、多数公司体量较小等因素，但更重要的，体现了该板块的整体及局部流动性充盈，投资者情绪饱满。

进入10月，在A股大盘走弱的情况下，科创板更是逆势走强，板块日均成交金额和换手率连续三周递升。目前，从估值、流动性等二级市场表征指标看，科创板市场已实现理性回归。对于后续发展，市场人士指出，应继续加大力度引入长期投资资金，进一步丰富流动性工具箱储备。