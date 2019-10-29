天猫双11：美妆行业开播商家的数量同比增长超过200%

中华PE:

10月29日消息，直播已然成为

平台的标配，阿里大

显示，

预售期间品牌

，覆盖了包括美妆、服饰、食品、家居、数码家电、汽车等在内的几乎所有行业。

其中，美妆行业开播商家的数量同比增长超过200%，直播成交订单数更是增长超过50倍；汽车行业今年首次参与直播，就吸引了沃尔沃等品牌加入“直播大军”。

此外，淘宝直播数据监测云平台还显示，10月27日一天，李佳琦直播间新增粉丝15万人。自10月21日“双十一”预售直播开始至27日，李佳琦直播的9场活动，共有近一亿人次观看。

据《电商报》了解，淘宝直播从2016年开始试水，三年探索换来一份不错的成绩单：2018年淘宝直播平台带货超过1000亿元，同比增速近400%，81位主播年收入超过一亿元，天猫商户的直播渗透率超过50%。

因此，淘宝更是设立未来三年淘宝直播要有5000亿交易额的目标。淘宝总裁蒋凡表示，未来淘宝上可能90%的内容都由视频的方式来承载，包括直播。