科创板百天保荐承销收入破26亿 券商投行业务起跳

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距离2019年7月22日科创板正式开板交易已过百日。在这一百天里，科创板初期市场投资热情带来的溢价已经逐渐消失，二级市场步入理性回调阶段。与此同时，科创板诞下多项历史纪录：华兴源创、睿创微纳成为最快获得首发注册的两家公司，从提交注册申请到证监会同意仅用时1天 ；优刻得有望成为科创板第一家“同股不同权”的企业。

作为科创板重要参与主体，券商一路陪伴科创板企业成长，收获了十分可喜的投行收入增量。

24家券商投行业务“丰收”

26亿元增量收入入袋

“百日”之际，证券公司首发承销与保荐收入具体有何变化？

统计显示，自有科创板承销与保荐收入“入袋”至今(即7月22日至10月29日期间)，已有24家券商因保荐科创板项目成功上市而获得承销与保荐收入。据《证券日报》记者统计，目前具有保荐机构资格的券商共93家，这也就意味着，已经有25.8%的券商因科创板上市项目获得了实实在在的首发收入增量。

事实上，作为全面推行注册制的试验田，科创板的设立具有重大的历史意义，是资本市场的里程碑事件。在东兴证券非银分析师刘嘉伟看来，对于证券行业而言，科创板在带来业务增量和创新机遇的同时更为行业指引了“再起跳”的方向，影响会由点至面，注册制红利将不断推进行业发展，加速行业向“全球化”、“多元化”迈进。

具体来看增量情况，《证券日报》记者在梳理相关数据并剔除联席保荐收入中的重复项后发现，科创板开市百日内，券商首发承销与保荐收入共计实现41.38亿元，其中已揽入的26亿元来自科创板项目，这部分占比超六成。也因科创板保荐承销工作带来的增量收入，科创板开市百日内，券商首发承销与保荐收入骤增265%。

科创板保荐数量榜首易主

中金公司跃升首位

另一大业务变化体现在科创板选择保荐机构的集中度十分明显。据数据显示，截至目前，保荐科创板企业数量最多的为中金公司，达20家。其中已上市项目共有4家，分别是澜起科技、交控科技、山石网科、中国通号。事实上，自科创板排队申请上市以来，中信建投证券的保荐项目数量一直位居前列，在科创板开市百日之际，中金公司一举超越中信建投证券，暂列科创板保荐企业数量榜首。

中信建投证券位列第2位，保荐17家。华泰联合证券和中信证券并列第3位，分别保荐15家企业。位列前十的还有国信证券、国泰君安、海通证券、招商证券、广发证券、光大证券和民生证券。分别保荐企业10家、10家、9家、9家、8家、7家和7家。

另外，国金证券、申万宏源证券、天风证券、中泰证券和东兴证券等券商也参与其中。

事实上，在业内人士看来，头部券商在承揽科创板项目上有更多的天然优势，从项目筛选和风控方面以及销售和定价能力方面的能力均相对完善，专家认为，头部券商将在科创板业务中获得更多的业务机会和更大的话语权，与此同时，这也加剧了投行业务的“马太效应”。