淘宝调整全球购市场管理规范 11月5日生效

中华PE:

10月30日消息，

29日发布《淘宝网全球购市场

》变更公示通知（以下简称“公告”），拟调整《淘宝网全球购市场管理规范》。

公告显示，此次规则变更主要变更内容为调整全球购店铺市场卖家准入的店铺DSR指标要求;新增全球购货源保障承诺的标准要求。

具体来看，全球购“货源保障”承诺适用于加入全球购“货源保障”承诺的淘宝网卖家。全球购“货源保障”承诺是指当买家在淘宝网平台上购买带有“货源保障”标识的商品后，卖家需履行服务承诺。

买家购买“采购凭证货源保障”、“品牌授权货源保障”或“一般贸易货源保障”承诺的商品后，有权在确认收货后的15天内，向卖家索要“货源保障”对应的凭证（图片），卖家须根据类型提供一次。

卖家未按要求提供相应的凭证，买家可发起投诉，经淘宝网判定投诉成立的，将按照《淘宝网市场管理与违规处理规范》中“违背承诺”规则进行处理，每次扣除A4分。若卖家提供虚假凭证，将按照《淘宝网市场管理与违规处理规范》中“提供虚假凭证”规则进行处理。

此次规则变更于2019年10月29日进行公示通知，将于2019年11月5日正式生效。

《电商报》了解到，淘宝网24日还曾发布《地陪讲解类商品管理规定变更公示通知》，飞猪拟修订《飞猪旅行集市度假商品发布管理标准》、《飞猪旅行集市度假商品服务保障标准》、《飞猪度假特定争议处理标准》，变更“地陪/讲解/翻译/咨询服务”类目的管理规定，将于2019年11月8日正式生效。

附《淘宝网全球购市场管理规范》变更公示通知