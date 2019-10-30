野心不止于医药零售 京东健康宣布三大“新”计划

中华PE:

10月30日消息，作为京东全力打造的“第三只独角兽”，

在京东集团中的地位变得越来越重要，野心也不止于医药

领域。



日前，京东集团副总裁、京东健康CEO辛利军在其主题为“共创健康新时代”的2019京东健康合作伙伴大会上正式提出“以健康管理为核心”的主张，力争成为全民“首席健康管家”。

据《电商报》了解，区别于辛利军此前对外宣布的医药健康电商、互联网医疗、健康服务、智慧解决方案四个业务板块，京东健康此次重新梳理了业务板块，宣布其聚焦于医药供应链、医疗服务和慢病管理三大领域，并依托于京东大药房、京东互联网医院和慢病管理中心的业务能力和资源优势，提出了“新药品扶贫计划”、“新赤脚医生计划”和“新慢病防治计划”。

具体来看，“新药品扶贫计划”将针对贫困人群提供每人一千元的药品补贴，解决用药贵的问题，同时利用供应链提高药品可及性；“新赤脚医生计划”这针对全国基层医务工作者，利用互联网能力开展技能培训和远程帮扶。

“新慢性病防治计划”针对以心脑血管、糖尿病以及精神疾病等为代表的慢性病，开展专病专科的慢病管理。目前京东健康已与多家三甲医院合作开展针对专病专科的健康管理，并将逐步建立慢病管理生态体系。

辛利军表示，“提出三大‘新’计划的初衷，是要将京东健康的行业价值与社会价值最大化。”据悉，京东健康已初步实现了对药品全产业链、医疗全流程、健康全场景、用户全生命周期的覆盖，并构建了“互联网+医疗健康”生态。

另据京东健康医药部总经理金恩林的介绍，京东健康零售合计占据医药零售15%以上份额，贡献了超过60%的专科用药销售额，有超过一半药品被发往三线以下城市。“仅用三年时间，京东大药房就成为全国规模最大的医药零售企业。”

而除了C端，京东健康的to B生意也在悄然拓展边界。京东健康渠道创新部总经理周新元称，“药京采”已成为国内规模最大的第三方药品批发平台之一，覆盖21个省，400多个城市，目前渠道已下沉到镇级，未来将继续下沉。”据悉，药京采就类似于另一个京东大药房，只不过平台下游用户不是普通消费者，而是药店、诊所等B端用户。

不难看出，京东健康的野心并不止于做最大的医药零售平台，它瞄准的是整个大健康行业的红利，并且将目光投向了下沉市场。事实上，近两年，在政策和健康的双重趋势下，大健康产业炙手可热，愈加被大众熟知与认可。国家健康服务业促进规划《“健康中国2030”规划纲要》里曾提及：到2020年，健康服务业总规模超8万亿，到2030年达16万亿。

另据Mob研究院数据显示，预计到2020年我国互联网医疗市场规模将达到7千亿元左右，行业渗透率约为8%。但目前挂号问诊、医药电商等五大平台在三线及以下城市的渗透率均不足50%，北京用户在各个平台的占比仍是最大的。

也就是说，我国的医疗资源确实需要进一步向“下”走，京东瞄准大健康行业下沉市场也不难理解。不过，健康产业已是互联网公司聚集之地，目前阿里、腾讯、百度等互联网巨头纷纷加码入局健康行业，京东健康想要在巨头盘踞的情况下铺设下沉之路或许仍是不易。