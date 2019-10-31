苏宁发布三季报 前三季度营收达2010亿元

中华PE:

10月30日消息，

易购今日发布2019年第三季度报告。

报告显示，苏宁易购前三季度实现营业收入2010.09亿元，同比增长16.21%；归属于上市公司股东的净利润达119亿元，同比增长94.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负41亿元，同比减少1755.59%。

而在第三季度，苏宁易购实现营收654亿元，归属于上市公司股东的净利润达97亿元，同比增长7795.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负9.6亿元，同比减少275.2%。

报告还显示，该公司第三季度在大陆地区新开各类型店面 529 家，调整关闭各类型店面 1,231 家，零售云加盟店新开 2,187 家，关闭 127 家；完成万达百货及家乐福中国的收购。

截至 2019 年 9 月末公司拥有各类自营店面 3,973 家，以及于报告期末并入的家乐福超市 210 家、家乐福便利店 25 家，门店物业面积合计 837.28 万平米，苏宁易购零售云加盟店 4,131 家。

据《电商报》了解，在第三季度，苏宁易购接连收购了万达百货37家门店以及家乐福中国。今年9月4日，苏宁易购子公司南京苏宁百货有限公司与万达百货以及万达地产集团有限公司签署《股权购买协议》。按照协议规定，公司以现金和债务出资27亿元购买万达百货持有的37家百货公司100%的股权，截至6月30日，苏宁已支付现金股权对价款13.05亿元。

而到了同月27日，苏宁易购又发布公告称，已经完成收购家乐福中国的股权交割手续，苏宁国际向转让方以现金48亿元人民币等值欧元收购家乐福中国80%股份。