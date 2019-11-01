苏宁双十一战报：1小时订单量增长122%
2019-11-01 10:03:04 作者： 来源：电商报 浏览次数：0 网友评论 0 条
中华PE:11月1日消息，《电商报》获悉，今日凌晨，苏宁易购总裁侯恩龙更新微头条，公布“双十一全民嘉年华”1小时战报。数据显示：1分30秒时已破10亿，一小时整体订单量同比增长122%。
在着重发力的百货和快消品类，苏宁超市1小时订单量同比增长208%，茅台、五粮液、汾酒位列悟空排行榜白酒类自营全渠道销售额前三。
其中，苏宁百货1小时订单量同比增长422%，羽绒服、居家服、手表、牛仔裤和马丁靴最热销。
另外，实时数据显示，1小时内，苏宁拼购订单量超50万单，七成单量来自下沉市场。上海、长春、东莞、温州和盐城，成为双十一开启1小时内，最能拼的城市。
资料显示，苏宁今年“双11”正式推出核心举措IP“1小时场景生活圈”，并发布“随时”产品。根据苏宁的规划，“双11”300城3C、生鲜、母婴等多品类产品1公里30分钟达，1小时快修家政等全业态服务。
本文链接：http://www.dsb.cn/108768.html来源：电商报 作者：电商报 李洋
分享到： 更多