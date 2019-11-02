阿里移动月活跃用户达7.85亿 下沉战略初见成效

中华PE:

11月2日消息，《

》获悉，

昨日发布2020财年第二财季财报。财报显示：阿里巴巴中国

市场移动月活跃用户达7.85亿，较2019年6月增加3000万；年度活跃消费者增长1900万至6.93亿。

中国零售市场年度活跃消费者过去9季度平均每季增长超2500万，移动月活跃用户过去10季度平均每季增长超2700万。超预期的增长为第十一个天猫双11拉开了完美序幕。这也意味着，阿里深耕下沉市场一年后，已取得明显成效。并且，阿里以“聚划算”为矛，持续加码下沉市场。

《电商报》注意到，阿里巴巴旗下聚划算日前宣布了今年All in双11“三箭计划”，具体为，联合1000个品牌联合定制1000款爆款商品，赋能供给侧；“千万爆款团”将冲击10000个万人团，1000个十万人团，100个百万件单坑，为商家冲击新的销售纪录；联合2000个产业带、1000个农业基地，5000个数字化工厂，50000条特供生产线，为消费者带来产地直发的货品。

据悉，聚划算的“三箭计划”，有着同一个明确的指向：通过创造新供给，满足消费者更加多元化的需求，充分挖掘下沉市场的增长红利。