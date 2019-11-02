传拼多多设目标：11月交易额环比翻三倍

中华PE:

11月1日消息，据36氪报道，

内部提出其11月的交易额（GMV），目标是要达到刚过去这个10月的三倍。一些拼多多小二向其所负责的商家传达了平台这个要求，另有一名拼多多内部人士也予以证实。

据《电商报》了解，拼多多在今年上半年就提出了“百亿补贴”战略，平台联合众多品牌商共同为消费者提供100亿消费补贴，针对全网关注度最高的10000款热门产品实施大幅让利，确保覆盖商品的售价均为全渠道的历史最低价。

随后到了10月，拼多多宣布，其将在今年双十一把“百亿补贴”的覆盖范围翻倍，为超过20000款全网最受欢迎的品牌商品提供无上限的消费补贴。

根据拼多多数据显示，其平台上的iPhone 11 64G版的券后起售价仅为4899元，比官网指导价便宜600元，比其他平台最低价便宜100元；iPhone 11 Pro 256G版的券后起售价为8699元，比官网指导价便宜1300元，比其他平台最低价便宜200元。显然，巨额的补贴是拼多多提出11月交易额目标环比翻三倍的底气所在。