中小房企再掀赴港上市潮 估值表现平平

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近期，多家中小房企披露赴港上市进展，甚至出现一日两场上市发布会的奇观。据中国证券报记者不完全统计，截至目前，2019年成功赴港上市的内地房企有5家，还有6家房企正在排队等候审核。但今年上市房企发行价普遍不够理想，平均发行价格较去年下降逾3成。

第三次房企上市潮



10月29日，新力控股(集团)有限公司和中国天保集团发展有限公司在香港分别举办了上市新闻发布会。前者预计11月15日上市，每股价格区间为3.30港元至4.25港元；后者预计11月11日上市，每股价格区间为2.39港元至3.10港元。这两家企业都是区域性房企，新力控股大约在行业前40名左右，天保集团的项目主要集中在涿州市和张家口市。

据不完全统计，2018年共有正荣地产(5.49， 0.01， 0.18%)、弘阳地产(2.54， 0.08， 3.25%)等6家内地房企上市成功，其中不乏美的置业(20.05， 0.07， 0.35%)等规模较大的房地产企业。把新力控股和天保集团算在内，2019年以来已经有中梁控股(6.02， 0.10， 1.69%)等5家企业赴港上市，同时还有汇景控股等6家企业已经递交材料，上市状态处于“审核中”。

“内地房企第三次赴港上市潮已经开始。”一位专注于内地企业香港上市的投行人士对中国证券报记者表示。

该人士介绍，1997年是第一次内地房企赴港上市潮，前后三年上市房企数量超过20家。第二次上市潮是2007年至2009年，彼时正是全球金融危机期间，房企资金链普遍紧张。“可以说，那个时期上市是企业生死存亡之战。恒大、碧桂园(11.62， 0.12， 1.04%)、龙湖等千亿房企，大都是在那个时期实现了上市，为今天的发展打下了良好的基础。”该人士表示。

他说，A股自从2010年开始实质上已停止了房地产企业上市以及再融资，近10年来仅有绿地控股曲线实现了上市。房企A股上市之路不通，房企只好转道香港上市。

估值表现平平

从今年目前上市的三只房企个股来看，上市后普遍走势平平，估值处于低位。

中梁控股上市价格5.55港元/股，上市当日即盘中破发，后股价走势一度低至4.685港元/股，近期股价有所回升，最新收于6.02港元/股，仅较发行价上涨不足10%。银城国际发行价为2.38港元/股，同样经历了首发盘中破发，公司最新股价收于2.33港元/股，仍处于破发状态。银城系物业公司银城生活服务则受到资本市场热烈追捧，最新消息显示，银城生活服务目前共获382.88倍超额认购。按照港股一般规律，物业公司估值将数倍高于房企估值。三家中表现较好的德信中国(3.25， 0.07， 2.20%)，最新收于3.25港元/股，较发行价上涨约16%。

低估值并未阻挡房企赴港上市的决心。目前还处在审核状态的6家房企中，海伦堡中国控股和万创国际都不是第一次递交招股书，万创国际更是已经第三次递交招股书。

中原地产首席分析师张大伟表示，目前房地产行业已差不多变成金融行业，多一条融资渠道有时候就代表着企业能够生存下去。因此，现在中小房企都在抢“末班车”，甚至“流血上市”也能够接受。“现在房地产行业比的其实就是融资能力和资金成本，谁能借到钱，谁就能发展。资金紧张，哪怕是万达这样的一流房企，也只能割肉回笼资金。”张大伟表示。

（文章来源：中国证券报）