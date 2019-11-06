国家烟草局：正督促部分电商平台下架电子烟产品

中华PE:

11月6日消息，据新华社报道，国家烟草专卖局相关负责人昨日表示，截至目前，十余家

平台已下架全部电子烟产品，更多的电子烟生产、销售企业和电商平台已明确表态将严格按照通告要求及时关闭电子烟互联网销售网站、客户端和店铺，下架电子烟产品，撤回通过互联网发布的电子烟广告。

但是该负责人也表示，部分电商平台仍然将电子烟作为双十一促销产品，消费者依然可以在线上购买电子烟产品；一些社交媒体上仍有大量电子烟相关账号和信息。

因此，重点地区烟草专卖监管部门正在与相关执法部门联合约谈主要电商平台，督促其及时关闭电子烟店铺，下架电子烟产品。之后，国家烟草专卖局将采取更加严格的监管措施，依法查处违法违规制售电子烟行为。

据《电商报》了解，京东目前已经屏蔽了电子烟以及“悦刻”“福禄”等电子烟品牌的关键词，但消费者仍然可以搜索“鲸鱼轻烟”“小野”等电子烟品牌进行正常的下单购买。

而淘宝截至目前仍然可以直接搜索电子烟并下单购买，其中不少电子烟品牌还参与了双十一促销活动。