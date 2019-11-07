“躺赚时代”或一去不返 公募调整科创板打新策略

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11月6日，上市仅两日的科创板新股久日新材收于66.35元，跌破其66.68元发行价，另一只科创板股票昊海生科也在盘中一度破发。科创板新股溢价效应减弱，令热衷于打新的公募基金不得不调整策略，谨慎应对。

经过从狂热到理性的回归，多位基金经理认为，在目前点位上，部分科创板优质标的已具备二级市场投资价值，但相较于主板而言，科创板整体估值仍然偏贵，大举布局的时点尚未来临。



科创板打新收益率下降

随着科创板投资热情降温，越来越多上市新股正逼近破发边缘。除了久日新材和昊海生科，截至11月6日，杰普特、天准科技和新光光电3只科创板股票的收盘价较发行价涨幅均在10%以内。

科创板打新的收益率也明显下降。据统计，10月以来上市的17只科创板新股，首日平均涨幅仅为45.29%，相较于首批25家科创板公司上市首日140%的平均涨幅大幅缩水。其中，久日新材、鸿泉物联、宝兰德、奥福环保4只股票上市首日的涨幅均不足30%。

种种迹象显示，科创板新股溢价效应正在明显减弱。对此，万家科创主题基金经理李文宾认为，初期筹码和资金面因素给予了科创板股票一定的估值溢价，但随着科创板新股发行速度加快，筹码的稀缺效应也会逐步减弱，科创板估值可能会调整到与主板相似的水平，个别质地尤为优秀的公司除外。

“新股破发是正常现象，在成熟市场上，新股上市破发的比例约在20%至30%，打破新股不败的预期，让市场机制发挥作用，才是资源配置的有效措施。”沪上一家大型公募基金的投资部负责人称。

新股表现的分化，也令公募基金的打新策略出现调整。“对于部分本身规模较小的产品，或者市场预估破发概率相对较高的股票，我们会考虑采取酌情降低打新规模的策略。”李文宾称。

大举布局时点尚未来临

在不少基金经理看来，经历了开市初期两周多的火爆表现后，科创板个股的基本面和估值都已逐步向理性回归，在目前点位上，部分优质标的已经重新具备二级市场投资价值。但从估值角度来看，大举布局的时点尚未来临。

“科创板估值还是偏贵，未来还需要时间去消化。值得以现价买入的品种不多，我们需要精挑细选，并等待估值合理化。”汇丰晋信科技先锋基金经理陈平称。

从基金三季报最新披露的情况来看，公募基金对于科创板股票的投资也较为有限。据统计，截至三季度末，基金持股比例超过2%的科创板股票仅有5只，分别是南微医学、澜起科技、嘉元科技、中国通号和晶丰明源。此外，还有26只股票的基金持股占比不足1%。

“目前对于科创板的投资策略已经是行业共识，因为如果初期就重仓买入，一旦股价大幅下跌，科创主题产品的净值可能会出现亏损。”沪上一位科创主题基金经理表示。

除了等待估值回落，多位基金经理认为，科创板公司由于模式较新，询价期限较短，需要加强调研，才能更为深入地了解公司的投资价值。

数据显示，目前基金对10只科创板股票合计调研21次，其中，华兴源创和南微医学分别接受了12家、10家基金公司的组团调研，在所有科创板公司中最受关注。