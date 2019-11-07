两度IPO未果 国盛智科转战科创板

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一波三折。在去年沪市主板IPO申请被否后，又于今年初转战深市中小板的国盛智科，如今又掉头向科创板发起冲刺。

上交所网站11月5日披露，南通国盛智能科技集团股份有限公司(简称“国盛智科”)的科创板上市申请获受理。至此，科创板受理的智能制造装备产业公司数量达20家。



国盛智科是一家金属切削类中高档数控机床以及智能自动化生产线提供商，其下游客户分布于精密模具、新能源、航空航天、轨道交通、3D打印、工业阀门等领域。围绕客户需求，国盛智科提供包括技术研发、方案设计、关键部件研制、软件二次开发与优化、系统集成、安装调试、售后技术支持等环节在内的智能制造一体化解决方案，形成了数控机床、智能自动化生产线、高端装备部件三大系列产品。

在国盛智科科创板招股书申报稿列出的客户当中，不乏一些上市公司的身影，如神马电力等沪市主板公司，杰瑞股份、江苏神通等中小板公司以及科创板公司杭可科技。此外，还有日本东芝机械、加拿大赫斯基、德国通快等国际知名企业。

在技术实力上，国盛智科先后在误差控制、可靠性、复合成套加工、高性能装备部件、二次开发与优化等五大智能制造装备关键技术领域攻坚突破形成核心技术，在金属切削数控机床领域整体技术水平达到国内领先水平。其开发并量产的五轴联动数控机床等高档数控机床，能够在部分领域对标全球行业龙头，实现部分进口替代。截至今年6月30日，公司及其子公司合计取得专利权200项。

本次公司将采用第一套上市标准，即预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。保荐机构由之前申请沪市主板和中小板时的海通证券，更换为现在的申港证券。

财务数据显示，2016年至2018年及2019年上半年，公司分别实现营收4.06亿元、5.86亿元、7.44亿元、3.36亿元。公司2016年实现净利润5733.66万元，2017年和2018年净利润均超过9000万元，今年上半年实现净利润约4165万元。

国盛智科本次拟募集资金7.6亿元，用于中高档数控机床生产项目、数控机床研发中心项目以及补充流动资金。公司此次募资规模较此前申报中小板IPO时的募资规模多1.55亿元，也高于去年上交所主板IPO被否时的4.08亿元募资额。

据去年3月27日证监会发布的审核结果公告，彼时国盛智科沪市主板IPO被否。而在今年3月28日，公司再次报送招股书申报稿，曾有意登陆中小板。

另在股权架构方面，国盛智科董事长潘卫国和副董事长卫小虎合计持有公司87.94%的股份。两人为父子关系，为公司共同实际控制人。

（文章来源：上海证券报）