阿里巴巴处理商家虚假蓄水及虚假交易行为

中华PE:

11月8日消息，

11月7日发布《阿里巴巴中国站

虚假蓄水及虚假交易行为处置声明》（以下简称“公告”），对于商家在营销活动期间（包含蓄水、预热及爆发期）存在的虚假蓄水或虚假交易行为，平台将视行为严重程度进行处置。

公告显示，虚假蓄水商家蓄水期处置规则为平台会视商家虚假蓄水行为严重程度执行预警、搜索降权、会场屏蔽、活动指挥部查看/使用权限取消或活动清退；限制或取消其后续营销活动的蓄水期权益。

而虚假交易商家处置规则为按照阿里巴巴网规《虚假交易处理规则》进行处罚扣分处理；平台会视商家虚假交易行为严重程度执行预警、搜索降权、会场屏蔽、活动指挥部查看/使用权限取消或活动清退；虚假交易行为情节严重的商家，将限制或取消其该活动结束后30天的1688.com网站全域会场展示资格和其后续90天的营销活动报名资格；活动结束后对虚假交易情节严重的商家予以平台公示。

《电商报》获悉，阿里巴巴11月5日还曾发布关于《营销活动违背发货承诺处理规则》的调整公告，对现有的《营销活动违背发货承诺处理规则》进行修订，新修改后的规则于2019年11月12日正式生效施行。