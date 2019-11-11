监管部门规范电商促销行为 双11“买买买”仍需谨慎

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11月11日消息，作为全年

销售的最高峰，紧抓“双11”市场秩序成为“节前”监管的重中之重。《

》获悉，进入11月以来，各地市场监管总局纷纷约谈电商，针对“双11”可能出现的乱象，对电商平台念起“紧箍咒”。



11月1日，上海市市场监管局牵头召集拼多多、美团点评、国美在线、小红书、饿了么、洋码头等22家电商企业召开行政约谈会，督促电商企业规范促销行为。

同一天，北京市市场监管局等五部门对京东、天猫、美团、聚美优品等10家重点电子商务平台企业进行行政指导，从平台治理、广告宣传、消保维权、价格管理、产品质量、餐饮管理、保健食品七个方面对电商平台企业提出指导意见。

11月5日，国家市场监管总局在杭州召开“规范网络经营活动行政指导座谈会”，召集京东、快手、美团、拼多多、苏宁、阿里巴巴、云集、唯品会等20多家电商平台企业参会，，规范双十一网络经营活动，点名“二选一”违法。

11月8日，国家市场监管总局再发文称，将加强“双11”活动期间市场监管。严厉打击销售假冒伪劣商品、虚假宣传、价格欺诈等侵害消费者合法权益的违法行为，对违法经营者形成强大威慑，建立起违法必究的稳定预期。

而从以上监管部门或约谈或指导的情况来看，“虚假宣传”、“产品质量”仍是较为关注的问题。据悉，在上海市场监管局召开的约谈会上，相关部门通报了今年以来网络市场发展和监管情况，其中首当其冲的问题即为存在虚假宣传等问题。

根据通报，今年1-9月，上海市市场监管系统共查办涉及网络违法广告、不正当竞争等案件2000余件。其中社交笔记、视频直播、网红导购中的一些电商主播为了博眼球，冲销量，对商品做虚假宣传，甚至以诋毁竞争对手商誉的方式变相抬高自己。

而“产品质量”问题也仍是痛点，11月8日上午，北京互联网法院召开新闻通报会，公布了成立一年多来该院审理网络购物相关案件的情况。数据显示，涉诉商品类型集中在食品、保健品领域，在网络购物合同纠纷中占比近七成。

北京互联网法院法官刘书涵介绍，网络购物纠纷案件呈现出明显特点，如涉诉商品类型集中，食品、保健品领域问题高发，产品质量问题和经营行为违法违规情况较多，诉讼标的额普遍较小，大标的额案件少。

事实上，针对上述问题，在约谈会上，监管部门也已要求平台企业今年双11期间进一步加强对平台内经营者管理，健全完善产品质量管控制度和措施，主动开展产品质量检查，不得销售法律法规等禁止销售的产品，建立问题产品处置制度等。

此外，国家广播电视总局也发布了关于加强“双11”期间网络视听电子商务直播节目和广告节目管理的通知，其中提到，网络视听电子商务直播节目和广告节目用语要文明、规范，不得夸大其辞，不得欺诈和误导消费者。

但由于“双11”各种各样的促销名目繁多、花样百出，面对琳琅满目的选择，消费者购物时仍需保持清醒，谨慎出手。据《电商报》了解，每年“双11”过后都会迎来退货潮，除了本身商品出现问题外，消费者为了凑单冲动消费也是退货的原因之一。

此外，随着后续退货行为的增加，还有陷入退货骗局的“坑”要防范，消费者仍需注意依法及时维权。