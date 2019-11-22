一代妖股被审计机构抛弃 2019年年报或难产！公司高管已全部离职

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一代妖股暴风集团的故事仍在继续。

11月21日晚间，暴风集团发布两则公告。一则公告透露，由于人员流失严重和暂无合作的审计机构，公司存在无法在法定期限内披露2019 年年度报告的风险；另一则公告称，公司于近日收到北京证监局的《关注函》。



被审计机构抛弃

暴风集团11月21日晚发布公告称，近日收到北京证监局下发的《关于对暴风集团股份有限公司的关注函》。

《关注函》称，北京证监局关注到，公司实际控制人、董事长、总经理冯鑫被羁押后，公司高管人员已于近期悉数辞职。为维护公司正常经营， 北京证监局已于10月21日召开紧急协调会，要求公司董事会、监事会及在岗人员坚守岗位、尽职履责，全力维护公司经营稳定，对履职不力的，北京证监局将依据相关规定追责。











对此，深交所也高度关注。10月31日，深交所在关注函中称，请公司尽快聘任相关高级管理人员，确保公司经营稳定，能够及时地履行信息披露义务。

屋漏偏逢连夜雨。同日暴风集团另一则公告称，近日收到大华会计师事务所(特殊普通合伙)的《告知函》，由于大华会计师事务所业务规模进一步扩大，2019年报审计业务繁重，在时间和人员安排等方面已不能充分满足公司的需求，特告知辞去2019年报审计会计师。公司将按照相关规定尽快聘请新的审计机构。

由此，暴风集团的2019年年报或将难产。公司在公告中直言，“由于人员流失严重和暂无合作的审计机构，公司存在无法在法定期限内披露 2019 年年度报告的风险。”











版权收购“埋雷”

暴风集团由冯鑫于2007创立，2015年3月24日在深交所创业板上市。上市后，曾在40个交易日创下37个涨停板记录，股价最高超过327元。

彼时，其是中国知名的互联网视频企业。公司通过“暴风影音”系列软件为视频用户提供免费使用为主的综合视频服务。2016年，已经涉足VR、体育等业务的暴风科技在当年6月更名为暴风集团。

同样在2016年6月，公司参与投资设立暴风体育，持有其19.9%的股份。

当时，暴风集团在体育产业有着更大的野心。2016年3月，暴风集团参与投资设立浸鑫投资。该基金由光大浸辉投资管理(上海)有限公司、暴风投资等3家公司作为联合GP对基金进行管理。浸鑫投资募集资金人民币 52.03亿元，公司作为有限合伙人认缴2亿元出资额。浸鑫投资于当年5月23日完成了对世界知名体育版权公司MP & Silva Holding S.A.65%股权的收购。

然而，此后发生的事情表明，这次版权收购实际上埋下了雷。据媒体报道，MPS公司经营陷入困境，并于2018年10月被英国法院宣布破产清算。

暴风集团在2019年半年报中披露，公司承诺在初步收购完成后的18个月内收购特殊目的主体持有的全部MPS 公司权益，承担不可撤销的回购义务。因暴风集团18个月内未能完成最终对MPS公司收购而造成特殊目的主体的损失，暴风集团需承担赔偿责任。

2019年5月8日，公司披露《关于诉讼事项的公告》称，光大浸辉及上海浸鑫以公司和冯鑫未能履行上述《关于收购 MP&Silva Holding S.A。股权的回购协议》的约定为由，对公司及冯鑫提起“股权转让纠纷”诉讼，要求公司及冯鑫承担损失赔偿责任，请求法院判令公司向光大浸辉、上海浸鑫支付因不履行回购义务而导致的部分损失人民币6.88亿元及该等损失的迟延支付利息等。

7月28日晚间，暴风集团公告称，公司于近日获悉，公司实际控制人冯鑫因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施，相关事项尚待公安机关进一步调查。

据相关报道，冯鑫此番被批捕，主要涉及暴风集团2016年与光大资本投资有限公司共同发起收购的英国体育版权公司MPS，冯鑫在此项目的融资过程中存在行贿行为。

9月3日，暴风集团公告称，9月2日下午，公司从上海市人民检察院微信公众号“上海检察”发布的消息获悉，上海市静安区检察院以涉嫌对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪对公司法定代表人冯鑫批准逮捕。案件正在进一步办理中。

存暂停上市风险

暴风集团三季报显示，2019年前三季度，公司营收9360.05万元，同比下滑90.95%；归属于上市公司股东的净利润亏损6.5亿元，上年同期亏损2.28亿元。经营活动产生的现金流量净额为-129.78万元。

近期，暴风集团已经多次发布《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》。公司称，截至2019 年9月30日合并财务报表归属于母公司所有者的净资产为-63344.99 万元(未经审计)，存在经审计后2019年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。根据相关规定，若公司经审计的2019年度财务会计报告显示2019年年末的净资产为负，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。