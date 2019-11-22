网易发布第三季度财报：因出售考拉净利同比增长74%

中华PE:

11月22日消息，

公司发布2019年Q3财报。根据财报，网易公司净收入为146.4亿元，同比增加11%。由于出售了

，基于非美国通用会计准则，持续经营净利润为47.3亿元，同比增长74%。

网易CEO丁磊表示：“本季度对于网易而言意义非凡。我们的业绩实现了稳健增长，各业务线持续为股东创造价值。净收入同比增长约11%，非美国通用会计准则下归属于股东的持续经营净利润同比增长约74%。

据《电商报》获悉，从2019年第三季度开始，网易公司财报将披露的分部信息调整为：在线游戏服务、有道、创新及其他业务。其中，在线游戏服务净收入为115.35亿元，同比增加11.5%；有道净收入为3.46亿元，同比增加98.4%；创新及其他业务净收入为27.55亿元人民币，同比增加4.5%。

而出售网易考拉后，网易严选成为了网易旗下唯一一家电商品牌。在最新财报中网易原有的电商与广告业务已并入创新及其他业务板块。

财报显示，网易严选自今年7月中旬以来上线了9.9元超值专区。目前，其新增用户、转化率以及加购率均高于均值2-3倍；10月，网易严选开设了在上海的首家线下店，继去年在杭州设立第一家线下门店后取得重要进展。

网易公司表示，线下业务未来将成为网易严选全渠道策略的重要组成部分，将在杭州、上海、深圳、成都等一二线城市开设更多线下品牌店。