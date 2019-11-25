传亚马逊将于11月25日在拼多多上开网店

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11月25日消息，据外媒报道，有知情人士透露，亚马逊将于当地时间11月25日在拼多多平台上开设一家店铺，并从海外运送货物。对此，拼多多发言人拒绝置评。

这一消息表明，亚马逊或将调整其在中国市场的战略。今年4月，亚马逊中国宣布，从2019年7月18日起停止为亚马逊中国网站上的第三方卖家提供卖家服务，把主营电商业务撤出了中国市场。

据《电商报》了解，亚马逊当时还宣布，将加大对通过其全球平台向中国买家销售海外商品的布局力度，并在天猫上开设了Kindle商店。

亚马逊此次联手的拼多多是近年崛起的电商新贵，该平台主要以大幅折扣和团购交易来吸引用户，在中国二三线城市的居民中颇受欢迎。

不过，拼多多近日刚刚发布的第三季度未经审计财报显示，拼多多第三季度该季度实现营收为75.14亿元；归属股东净亏损达23.35亿元，亏损幅度超过此前市场预期的12.22亿元。

据悉，拼多多亏损的主要原因与公司的战略亏损有关。为了获取更多用户，该公司投入大额营销推广费用，今年前三季度，公司在营销推广方面投入179.02亿元，相较上年同期的74.18亿元，增长1.4倍。

拼多多创始人兼CEO黄铮在财报电话会议中表示，自己曾经写信给股东提到“长期”，“长期”是增长的战略，也是与变现的取舍。但他觉得实际上没有所谓的取舍，因为把花钱看作是一种投资，是一种长期的机遇，而有时候，数字表现不佳，则说明了我们抓住了投资机会去做了投资。

黄铮还称，“百亿补贴”不是口号，所花的每一分钱都值得的。拼多多给用户的补贴仍会继续，且补贴均在拼多多可控制的范围。