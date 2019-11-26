年内23家上市银行“破净” 8家对外宣布实施稳定股价措施

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今年以来，随着银行板块持续出现大面积“破净”，已有多家A股上市银行陆续推出了稳定股价措施。

而随着大股东、高管陆续出手，以及自身股价的逐步走高，先后有数家银行宣布股价“维稳”完毕。贵阳银行日前公告披露，该行稳定股价措施已实施完成，这也是今年以来第三只宣布完成此事项的A股上市银行。



贵阳银行稳定股价措施完成

今年8月2日，贵阳银行对外发布关于稳定股价方案的公告，自即日起的6个月内，持有该行股份5%以上股东贵阳市国有资产投资管理公司(以下简称“贵阳市国资”) 、贵州乌江能源投资有限公司(以下简称“贵州乌江能源”) 、遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司(以下简称“遵义市国资”)以及公司非独立董事、高级管理人员增持公司股份以稳定股价。

时隔近4个月后，贵阳银行于日前宣布，此次稳定股价措施已实施完成。该行表示，增持计划实施期间，贵阳市国资以自有资金通过上交所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份506.26万股，贵州乌江能源累计增持公司股份217.41万股，遵义市国资累计增持145.01万股。此外，该行非独立董事、高级管理人员通过上交所交易系统增持公司股份合计13.94万股，增持金额合计117.84万元。

由于自2019年10月24日至11月20日，贵阳银行A股股票连续20个交易日的收盘价高于该行最近一期经审计的每股净资产8.99元(除权除息后)，根据其稳定股价预案，此次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕。此外，根据《商业银行股权管理暂行办法》相关规定，贵阳市国资、贵州乌江能源作为贵阳银行主要股东，承诺此次增持的股份自取得股份之日起5年内不得转让。

各家银行被增持进展不尽相同

今年以来，A股上市银行出现大面积“破净”，截至昨日，在34家上市银行中共有23家处于“破净”状态，这也使得年内宣布实施股价稳定措施的银行数量持续增加。

《证券日报》统计发现，受此影响，因股价低于上一年度每股净资产，年内已有8家A股上市银行对外宣布实施稳定股价的措施。

而上述银行目前实施稳定股价措施的进展也不尽相同。其中，杭州银行、成都银行、贵阳银行均已实施完成。而苏农银行、无锡银行、上海银行以及江阴银行的稳定股价措施仍在正在实施中。与此同时，由于股票价格连续5个交易日收盘价高于上一年度8.78元的每股净资产，达到稳定股价措施停止条件，长沙银行稳定股价措施已终止实施。

《证券日报》记者同时也注意到，对上述数家银行具体增持的主体也有所差别，有的银行采取的是“大股东+高管”的联合增持方式，有的银行则是由大股东或高管单独一方进行增持。

（文章来源：证券日报）