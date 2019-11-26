呆萝卜“失速” 盈利仍是生鲜电商痛点

中华PE:

11月26日消息，

曾被称为

细分领域的最后一片“蓝海”。

显示，我国生鲜电商市场交易规模突破2000亿元，未来3年，中国生鲜电商行业仍会保持年均35%的增长率。不过，迅猛发展的中国生鲜电商仍处于“九死一生”煎熬阶段，不少企业深陷亏损泥潭，一些生鲜电商甚至面临“关店”危机。

据《电商报》获悉，近日，有自称是呆萝卜员工的网友在微博、脉脉等平台上爆料，称“呆萝卜杭州研发团队和运营全部罢工，下周开始仲裁讨薪”、“南京多家门店停业”、“欠款导致供应商堵门”、“呆萝卜总部被供应商清场”等。

11月22日，针对上述拖欠供应商货款、裁员欠薪等问题，呆萝卜在其官方微信公众号发布声明称，由于经营不善导致资金紧张，公司日常经营受到重大影响。同时，呆萝卜方面还表示，将努力寻求解决方案，筹措资金。

不过，这两日事情似乎有了转机，11月24日，呆萝卜发布声明称，公司呆萝卜微信官方公众号24日发布的信息显示，供应商、员工及消费者正在努力“保卫萝卜”，即继续支持并想办法帮助呆萝卜渡过难关，有超过百家的供应商表示愿意复工，甚至以官方名义发表声明，支持呆萝卜持续运营。

11月25日凌晨，呆萝卜又在其官方微信公众号发表声明称，公司将逐步恢复办公，为早日恢复经营做准备。针对何时恢复业务正常运营，还清供应商欠款、解决消费者充值余额等相关问题。

同日中午，呆萝卜创始人兼CEO李阳首次出面回应。据《电商报》梳理，对于呆萝卜遭遇目前困境的主要原因，李阳表示主要是公司对城市拓展、门店营收、业务发展、技术升级的综合增长发展预期过高，但在组织管理、业务固化速度上没有跟上，导致公司“失血”（资金消耗过快）增加。

而他本人在这几天的主要工作和努力重点，主要投入到几个以解“燃眉之急”的问题的发力上。包括继续沟通可能愿意跟投的投资方；寻找战略合作伙伴增加公司流通性；规划债权人的合作方式；处理公司突发问题。

此外，针对虚假融资质疑，李阳表示，“从去年8月到目前为止，一共收获7亿多人民币等值美金的融资，全部真实到账，且都投入公司发展使用，但对增长的预期与需求太高，低谷了生鲜的烧钱速度，以至于消耗过快。”

事实上，近半年来，呆萝卜多次传出大规模闭店消息，而这是该公司首次承认出现资金问题。据悉，今年7月，曾有消息称呆萝卜在南京、合肥、阜阳、马鞍山等地大量关店，但当时呆萝卜方面回应，区域闭店并不属实，有个别门店进行升级，这属于正常的业务调整。

7月13日，呆萝卜官方微信公众号发文称已完成6.3亿人民币A轮系列融资；今年8月，呆萝卜再陷“闭店”传言，公司回应称纯属捏造，同时还表示未来将会开设更多门店，其中，今年9月就将在全国新开300家门店。

资料显示，呆萝卜成立于2015年10月，是一家互联网生鲜电商平台，销售蔬菜水果、米面粮油、肉禽蛋奶、日用百货等生活用品，2016年在合肥开出第一家门店，采取线上下单，隔日线下门店自提的方式，且采用招募合伙人的方式实现拓展。在停摆前，呆萝卜于全国十多个城市开出了超1000家门店。

实际上，盈利难题一直是生鲜电商之痛。据有关部门统计的数据显示，目前国内生鲜电商领域，4000多家入局者中，4%持平，88%亏损，剩下的7%是巨额亏损，最终只有1%实现了盈利。

因此，对创业者来说，虽然现阶段很多生鲜电商理想很丰满，但必须得认清现实。低利润、高损耗、盈利模式不稳定等问题是这个行业的普遍阵痛，再加上“多强争霸”、“洗牌加剧”、“烧钱砸市场”等诸多因素，发展过程中一不小心，就可能只是在制造一波永无盈利可能的资本泡沫。