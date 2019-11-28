国盛证券称拼多多靠补贴火不过三年，拼多多：不予回应

中华PE:

11月28日消息，《

》获悉，周三，

发布报告称“

或火不过三年”。拼多多对此，表示不予回应。

国盛证券在报告中表示，拼多多依靠补贴吸引大量用户，但没有创造多少真实价值，缺少优势，这会导致平台难以长时间的吸引客户。由此，该证券给出了拼多多的减持评级，目标市值146.9亿美元，对应目标价13.8美元/ADS，较拼多多最新股价有61.5%下行空间。

据《电商报》了解，11月20日，拼多多发布了2019年第三季度财报。财报显示，拼多多第三季度营收75.14亿元，低于市场预期的76.54亿元；净亏损23.35亿元，远高于市场预期的12.22亿元，去年同期净亏损只有10.98亿元。

受此影响，拼多多收盘时股价跌幅超过20%，市值回落到400亿美元以下，被京东、百度超过。截止发稿，拼多多最新股价已经缓步上升为35.86美元/股，市值重回400亿美元。

拼多多不断加大的补贴力度，被认为是拼多多亏损扩大的原因。今年前三季度，拼多多在营销推广方面投入了179.02亿元，比去年同期增长了1.4倍。补贴换来的是用户数的增加，截至9月30日，拼多多的年度活跃买家数首次突破了5亿人，比去年同期增长了1.508亿，比上一季度增长了5310万，创下上市以来最大的单季增长。

拼多多CEO黄峥在财报发布之后的电话会上表示，花钱是一种投资，是一种长期的机遇，“百亿补贴”不是口号，所花的每一分钱都是值得的，下一季度“百亿补贴”仍将继续。