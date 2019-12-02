前董事长占用挪用资金2.7亿元 新开源被追问“三宗罪”

中华PE:

1.8亿元投资资金去向不明，近亿元资金被前董事长方华生控制的公司占用，方华生却声明不存在无故侵占上市公司利益的情形……新开源的种种乱象终于引起监管部门的关注。11月29日，深交所对新开源下发关注函，直指关联方资金占用、内控失效和信披违规等三大问题。当天，上证报刊发了《假投资真占用新开源成了谁的提款机？》的报道。

新开源违规的核心事实并不复杂。一是资金占用。2018年1月至2月，新开源旗下的4家子公司分别与北京中盛邦新材料研究院有限公司、晨旭达投资有限公司、北京国泽资本管理有限公司发生资金往来。其中，中盛邦系公司原董事长方华生配偶鲍婕持股30.77%并担任法定代表人的公司，晨旭达、国泽资本为方华生控制的企业。新开源公开承认，这些资金往来构成财务资助。据查询，截至目前，中盛邦、晨旭达、国泽资本等3家公司对公司的欠款分别为230万元、4746万元、4500万元。

二是资金挪用，新开源的表述是被变更用途。2018年1月25日，新开源向子公司北京新开源转款1.8亿元，北京新开源当天收款将该笔款项以投资款名义转给深圳前海基金公司。此后公司一直未能获悉该笔投资的进展情况，直到今年9月初公司董事会换届时，方华生承认参与出资深圳前海基金的资金实际已被变更使用用途。

如此明目张胆的违规，也给市场留下了大量的疑问。正如上证报所报道，中小投资者既希望公司能追回相关资金，也希望能了解事情的真相。

钱到底去哪儿了，是否流向利益相关方？关注函的第一个问题就是查账：要求公司查明对深圳前海基金的投资情况和投资后资金使用情况，资金被变更用途的具体情形和过程，资金实际用途及具体流向，深圳前海基金是否与公司及实控人、高管、方华生存在关联关系或其他利益往来，是否被公司实际控制人、董监高、方华生及上述各方的关联方占用或违规对其提供财务资助；以及公司对晨旭达、国泽资本、中盛邦财务资助的资金用途及流向。

内控是否失效？关注函的第二个问题启动问责，要求公司查明投资深圳前海基金的首次、后续进展信息披露情况及其真实性、完整性，公司参与基金运作及管理的具体情况，并对照公司对外提供财务资助和对外投资的内部管理程序及执行情况，说明公司内控是否失效，未能及时发现并有效防止对晨旭达、国泽资本、中盛邦相关财务资助以及对深圳前海基金投资款被变更用途的原因。

信息披露是否及时？关注函第三个问题指向公司的另一项罪责，要求公司查明知悉相关财务资助及对深圳前海基金投资款被变更用途的时点，并对照说明相关信息披露是否及时，应当披露时点至实际披露时点之间公司董监高、实际控制人、其他5%以上股东及上述各方关联方的减持情况，是否存在内幕交易等。

信披违规的地方不止一处，关注函还要求公司核查关于相关财务资助和对深圳前海基金投资的历次临时报告信息披露及相关定期报告是否存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并请审计机构核查并说明相关期间财务报表是否存在重大差错及具体情况。

新开源系列“自首”公告发出后，还披露了公司前董事长方华生的一项声明，方华生承认这些资金占用或者挪用确有发生，但将责任推给“收购美国BV公司引起以及经营性活动所需”，新开源则称尊重方华生作为股东的个人意思表达。据此，关注函提出：方华生说的是真的吗？依据是什么？如果方华生的声明内容是真的，那公司此前披露的信息又该如何自圆其说？

最后，关注函特别提醒，公司原定于12月4日召开股东大会审议相关财务资助事项，在目前事项存在严重争议的情况下，相关事实是否需要澄清或更正，股东大会还能如期开吗？关注函要求律师对此发表明确意见。

交易所要求公司对上述疑问作出书面说明，并在12月3日前将有关说明材料报送交易所并对外披露。上证报将对此事的进展持续进行关注。

（文章来源：上海证券报）