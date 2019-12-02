社区团购电商松鼠拼拼宣布乐清站关闭

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12月2日消息，近日，

乐清站发布了公告《江湖再见》，宣布关闭，并表示11月30日为最后一天送货。而对于乐清站关闭的原因，松鼠拼拼方面并未作出解释。

但据《电商报》了解，2019年8月以来，频频传出松鼠拼拼裁员三分之二、倒闭的消息，而对于其中的原因，有媒体报道称是松鼠拼拼融资不顺，导致了资金的链紧张。

针对外界的质疑，8月19日，松鼠拼拼发布公告称“公司倒闭、破产”等为不实言论。公司近期因战略发展需要，对部分业务线进行了优化调整和资源整合。由此来看，此次乐清站的关闭或与其业务线调整有关。

资料显示，社区团购松鼠拼拼成立于2018年8月，作为一家新创企业，公司的核心创始团队分别来自阿里巴巴、腾讯、百度、美团、永辉、京东等知名企业。

目前，松鼠拼拼已完成了两轮超1亿元人民币的融资。分别是在2018年11月的3000万美元的A轮，以及2019年2月份的3100万美元B1轮融资，投资方包括IDG资本、高瓴资本、云九资本、美团网原 COO 干嘉伟等。