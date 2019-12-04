千山药机涉嫌财务造假临退市危机 被套股东索赔或无果

中华PE:

2019年11月29日，

千山药机

收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》(下称“《事先告知书》”)。根据《事先告知书》认定的事实，公司2015年-2018年连续4年净利润实际为负，触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第四条第(三)项规定的重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。

12月2日，深交所就千山药机可能触及重大违法强制退市情形发布答记者问。深交所表示，如中国证监会最终对千山药机作出上述行政处罚决定，本所将按照规定正式启动千山药机重大违法强制退市流程。



值得一提的是，自2018年1月16日收到证监会下发的《调查通知书》之后，千山药机的市值也经历了诸多波动和变化。数据显示，截至12月3日，千山药机总市值仅剩13.77亿元。

对于千山药机的股东来说，将上市公司诉至法院，参与索赔，成为其挽回损失的重要一步。不过，在多位律师看来，针对退市的上市公司索赔难度越来越大。

北京市盈科律师事务所臧小丽律师在接受《证券日报》记者采访时表示，像千山药机这样的涉嫌重大违规导致退市的上市公司，投资者参与索赔，也是有一定风险的。“风险在于投资者打赢了官司，也不一定能拿到钱。”

涉嫌多项违规

退市或成大概率

据千山药机发布的公告，证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》显示：公司虚构销售回款、虚减应收账款及坏账准备，虚增销售收入，导致2015年度利润虚增7950.5万元，占当年年度报告披露利润总额的95.76%。千山药机虚增在建工程、虚减应收账款及坏账准备、虚增销售收入，导致2016年虚增利润总额35733万元，占当年年度报告披露利润总额的160.05%；2017年未按规定对关联方非经营性占用公司资金履行临时报告义务。

《行政处罚及市场禁入事先告知书》认为，刘祥华、刘华山凌驾于公司内部控制之上，操控公司资金往来，决策和组织实施千山药机违规发生金额巨大的关联方资金占用及不明原因资金收支等事项，违规大量占用公司资金，主观故意明显，涉案金额巨大，违法情节严重，为千山药机临时报告信息披露违法行为直接负责的主管人员。

千山药机介绍，经公司及相关当事人研究决定，公司及部分当事人对中国证券监督管理委员会拟实施的行政处罚将进行陈述、申辩和要求听证。

千山药机退市的可能性引发关注。据了解，公司2018年度经审计净资产为负，且2017年、2018年财务会计报告均被注册会计师出具无法表示意见的审计报告。根据《创业板股票上市规则》第13.1.1、13.1.6条的规定以及深交所上市委员会的审核意见，公司股票已自2019年5月13日起暂停上市。

此外，千山药机2019年12月2日公告显示，根据事先告知书认定的事实，公司2015年-2018年连续4年净利润实际为负，触及重大违法强制退市情形。

深交所表示，在此情形下，公司现处的财务类指标退市程序将与可能的重大违法强制退市程序出现叠加。本所将按照“触及即适用”原则，在其中任一情形触发终止上市条件时启动终止上市程序，并依规作出终止上市决定。

涉及诉讼增多

投资者索赔或无望

近年来，千山药机面临的诉讼案例不断增多。

天眼查数据显示，自2017年以来，与千山药机相关的开庭公告不断增多，其中2017年为5件，2018年为16件，2019年为20件，裁判文书383件。其中买卖合同纠纷和劳动争议占比较高。

11月21日，千山药机发布关于公司新增诉讼事项的公告。公司称，收到湖南省长沙市中级人民法院、广东省佛山市顺德区人民法院的相关法律文件，其中案件一原告请求判令被告千山药机向原告支付因虚假陈述引起的投资差额损失利息、印花税及佣金，共计65244.9元；请求判令被告承担本案诉讼费、(保全费)等与本案有关的全部费用。案件三原告佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会要求依法判决被告广东千山医疗器械科技有限公司向原告支付违约金人民币5335.3876万元(按照项目用地面积133384.69平方米*400元/平方米的标准计算)等。广东千山医疗器械科技有限公司为千山药机子公司。

千山药机表示，上述相关诉讼尚处于审理阶段，未产生具有法律效力的判决或裁定，故公司目前无法判断其对本期利润或期后利润产生的影响。公司高度重视相关诉讼案件，将聘请专业法律团队积极应诉，尽最大努力维护公司及全体股东的合法权益。

数据显示，截至9月30日，千山药机共有股东4.82万户。对于部分投资者来说，通过诉讼成为挽回损失的一种途径。

不过，对于此类诉讼，一些律师的态度并不积极。一位维权律师向《证券日报》记者表示：“像这种财务造假退市的公司，投资者索赔要起码两三年，即便打赢官司也拿不到什么钱。近2年至少有五六家上市公司的投资者打赢官司拿不到赔偿款，执行遥遥无期。”

据千山药机发布的2019年前三季度报告，公司今年1月份至9月份实现归属于上市公司股东的净利润为亏损4.73亿元，同比下滑17.28%。此外，公司净资产为-22.7亿元，存在大额的逾期债务未清偿。

“上市公司未必有赔付能力，辛辛苦苦打官司最后可能还是吃亏。”一位不愿透露姓名的律师向记者表示。

（文章来源：证券日报）