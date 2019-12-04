《2019社交电商发展趋势报告》：微信端下单用户数增长

中华PE:

12月4日消息，《

》获悉，中国经济信息社与

研究院联合发布了《2019

发展趋势报告》（以下：简称报告），报告以京东三年11.11大促的消费

为基础，全面对微信购物端的消费趋势、用户消费特色等进行深度解析。

报告显示，从2017年到2019年，微信购物端下单用户数实现持续增长，其中2018年同比增幅达到42%，给京东带来了巨大的流量。

从三年11.11大促各品类各渠道购物用户数占比变化来看，微信购物用户数占比提升较多的品类为生鲜、食品饮料、家具、玩具乐器和酒类。

从三年11.11大促新用户在各渠道购物用户数占比变化来看，微信渠道购物新用户占比明显提升，2019年11.11期间占比较2017年11.11提升10%：同时对比老用户的各渠道购物情况，新用户微信渠道占比要高出老用户14%。

从2019年11.11大促新用户在各渠道购物占比来看，微信渠道占比排名前五的品类是箱包皮具、家庭清洁/纸品、珠宝首饰、厨具和家居日用。

此外，报告显示，女性占比高出全站6.92%，36岁及以上年龄段的用户占比高出全站5.65%。相对手机APP端进行购物，年龄稍长的消费者更习惯于通过微信端进行分享与购物。

从职业和收入阶层划分来看，微信端购物的消费者中小城镇居民、事业单位人员人群占比高于全站，同时以一般收入人群为主。

报告还显示，社交电商渠道正在拉平地域间的消费差异。从三年11.11大促各城市等级微信购物用户数变化来看，微信购物用户数提升较多的在六线和一二线城市；北京、福建、甘肃、广东、广西等地区的消费者越来越倾向选择使用微信渠道进行购物消费。

由上述数据来看，社交电商渠道购物的“居家生活属性”明显，女性用户为主且年龄结构偏成熟，并且社交购物渠道在京东加速下沉之路起到了一定助力。