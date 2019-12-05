股东大会“补锅” 新开源董事长承认内部失察

中华PE:

尽管有监管部门的关注函警告，尽管有着广泛的质疑，新开源的股东大会还是如期举行，相关争议事项也获得审议通过。在股东大会现场，公司董事长的态度也比较坦诚，承认“公司内部失察，对子公司管理有所疏忽”。



昨日下午，新开源临时股东大会在河南省博爱县公司总部举行。或是地处偏远，现场到会的股东寥寥。处于舆论风暴中的新开源重要股东、前董事长方华生，没有出现在现场。



本次股东大会的重头戏，是审议涉及公司前董事长关联公司资金占用的相关议案，为前期的违规行为“补锅”，具体包括：《关于解决北京国泽资本管理有限公司资金占用问题的协议》《关于解决北京晨旭达投资有限公司资金占用问题的协议》及《关于续签<借款合同>的议案》等。

大会现场，一位投资者发问：“我对公司主业比较放心，但是近期公司内部管理问题频发，公司内部是不是出现分歧？经营管理是否受影响？”

投资者的担忧源于公司的乱象。据此前公告，2018年1月至2月，新开源旗下4家子公司分别与中盛邦、晨旭达、国泽资本等3家公司发生资本往来，后3家公司都是新开源前董事长方华生的关联方或受其控制。截至目前，3家公司对上市公司欠款分别为230万元、4746万元和4500万元。此外，公司投资给深圳前海某基金的1.8亿元资金，也在公司不知情的情形下被变更用途，至今下落不明。

面对投资者的发问，新开源董事长王坚强承认：“公司内部失察，对子公司管理有所疏忽。”

“这几年，公司发展比较快，缺乏管控，外界的质疑是对的。本次换届以后，(这些问题)已经在着重解决。”王坚强说，公司在2个月前已经着手建设信息化管控平台，加大对分公司管控。该平台将于明年1月份上线。

王坚强还说：“此次事件是我们发现问题后主动披露的，投资者、媒体的关注和监督也给我们提了醒，与分公司的信息沟通要加强，团队凝聚力要建起来。”

尽管董事长言辞颇为坦诚，但这场持续了1个多小时的股东大会并未能透露更多实质性的消息。

就在召开股东大会前几个小时，新开源紧急交上了对交易所关注函部分问题的解释。

在最新的回复函中，方华生否认了11月28日个人声明函中的部分表述，改口为“与晨旭达、国泽资本等的资金往来，实质上构成财务资助”，并称引发广泛争议的个人声明函是由于他个人理解不同造成的，相关事项均以上市公司公告为准。

尽管方华生承认占用上市公司资金，与上市公司口径保持一致，但钱究竟到哪儿去了、钱是怎么出去的、谁该对这些资金占用和挪用负责等疑问仍在。

根据新开源4日发布的延期公告，关注函所涉及部分问题，需要中介机构进行核查，无法按期完成答复，其他问题在公司完成相关事项的核实、确认后，预计在12月10日前回复并进行信息披露。

（文章来源：上海证券报）