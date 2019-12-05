遭遇百亿诈骗爆雷 上交所决定*ST华业退市 330亿市值蒸发！总经理回应来了

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在交易所作出决定前，因为触及面值退市规则的*ST华业曾想做最后一搏：申请豁免退市，虽然在很多人看来不太可能。12月4日，上交所决定*ST华业退市，终究未能躲过。

这个“百亿萝卜章诈骗”出事的股票，如今走到了在资本市场最后日子。然而不幸的是，这家公司最新还有5.22万户股东，股票市值还有12.25亿元。

12月4日晚间，*ST华业总经理钟欣就退市回应媒体：“已经竭尽全力了，未来五日有个申请复核，我们有的正常权益去申请，未来公司将持续解决债务问题，力求稳定过度到三板，加快追赃和债务重组工作。”

上交所决定*ST华业退市

12月4日晚间，上交所公告，依法依规作出*ST华业股票终止上市(退市)决定。

上交所表示，*ST华业股票因股价持续低于面值原因终止上市，是公司基本面的真实反映，是投资者理性投资的结果，是市场的选择。上交所将继续严格执行退市制度，对于触及强制退市标准的公司坚决予以退市，切实推动上市公司整体质量的提高。

今年10月16日至11月12日，*ST华业连续20个交易日收盘价均低于1元股票面值，触及交易所规定的退市情形，公司股票于11月13日起停牌。

11月27日，上交所上市委员会召开听证会议，充分听取公司现场陈述及申辩意见；同日，上市委员会召开会议，认为公司股票已经触及《股票上市规则》规定的面值退市情形，公司申请豁免退市没有规则依据，并作出了*ST华业股票终止上市的审核意见。

12月4日，上交所根据上市委员会的审核意见，作出终止*ST华业股票上市(退市)的决定。

触及面值退市后仍在做最后一搏

从上交所公告和媒体之前报道，在上交所最终决定退市落锤之前，*ST华业曾想做最后一搏：申请豁免退市。

上交所公告显示：“上市委员会召开会议，认为公司(*ST华业)申请豁免退市没有规则依据。”证实在最终被决定退市前，*ST华业想申请豁免退市。

根据证券时报e公司11月20日晚间的报道，《A股首例！*ST华业申请豁免面值退市》文章，在报道前一天，*ST华业已向交易所递交了申请豁免退市的相关材料，这在A股市场尚属首例。

当时，*ST华业总经理钟欣表示，“*ST华业触发面值退市，很大程度上与规则不完善导致公司受限、侦办保密要求导致市场信息不对等有关。公司申请豁免退市，就是不想留下任何遗憾。”

*ST华业申请豁免退市的消息，还引发了次日(11月21日)3只退市股的躁动，3只处于退市整理期的印纪退、退市大控、长生退集体涨停。

当时，市场也有专业人士分析，*ST华业申请豁免退市成功的概率很小。如今，交易所最终决定了该股的退市。

12月12日进入退市整理期最后的交易

退市前还有最后一段交易日期。

*ST华业12月4日晚间也发布了退市公告和12月12日进入退市整理期公告。股票进入退市整理期交易的起始日为2019年12月12日，退市整理期为30个交易日。如不考虑全天停牌因素，预计最后交易日期为 2020 年 1 月 23 日，如证券交易日期出现调整，公司退市整理期最后交易日期随之顺延。

退市整理期间，公司股票将在上海证券交易所风险警示板交易，每日的涨跌幅限制为 10%。退市整理期届满后五个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。

上交所表示，退市制度是市场筛选机制，公司退出沪市主板市场，并不代表公司失去了法人主体资格，只是不适宜继续在沪市主板挂牌上市。公司摘牌后，其股票可以依法依规在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。如果公司继续努力改善经营，积极恢复造血能力，符合条件后，还可以申请重新上市。

遭遇“百亿诈骗”330亿市值灰飞烟灭

华业资本(*ST华业)如今的局面，由逾百亿应收账款炸雷引发。而从2015年6月24.08元(复权)的高位，到今年11月12日停牌前的0.86元，一路暴跌96.43%；公司市值也从342亿元跌至如今的12亿元，330亿元市值灰飞烟灭。

华业资本原本主营房地产，后转型做债权投资，主要投资医疗机构的应收账款。起初收益不错：2017年该项收益6.15亿元，占当年净利润的61.62%；2018年上半年收益再次达到4.15亿元，占净利润42.3%。

然而，2018年下半年开始出问题，公司走访发现收购来的债权资产系伪造，而转让这些债权的二股东失联了，这个二股东转让的债权资产高达102亿。这100亿债权投资，除部分自有资金，大部分来自融资，这便成了*ST华业“噩梦” ：资金链断裂负债累累、2018年年报被非标、上市公司披星戴帽、股价暴跌……

上交所表示，*ST华业内部控制失效，应收账款债权投资业务爆发重大风险，涉及多起债权及担保诉讼，部分资产和银行账户被查封冻结，2018年度公司亏损64.38亿元，2019年前三季度亏损50.49亿元，期末净资产为-48.20亿元，下属子公司违规为关联方提供大额担保，涉及金额达17.13亿元，公司持续经营能力存在重大不确定性。

2018年度公司内部控制审计被出具否定意见，财务报告审计被出具无法表示意见。对于公司存在的开展债权投资业务不审慎、违规担保等违规问题，上交所于2019年7月对公司、实际控制人及相关责任人予以了公开谴责等处分。对公司存在的涉嫌信息披露违法违规行为，证监会已于2019年7月立案调查。

已有退市股市值跌到4亿元以下

去年以来，面值退市和重大违法退市等退市情形增多，退市也呈现常态化。今年10月份以来已有雏鹰退、长生退、印纪退被摘牌，目前仍在退市整理期的退市大控，还有2个交易日也要摘牌(最后交易日12月6日)。

*ST华业目前仍有12.25亿元市值，而最后还剩2个交易日的退市大控，12月4日收盘最新市值仅为3.95亿元。11月刚摘牌的长生退、印纪退摘牌前最后市值也都在8亿元以下。

最新仍有5.22万股东

截至今年三季度末，*ST华业仍有5.22万户股东。