京天利：实控人拟将其持有的公司30%股份分次协议转让给上饶数金投

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京天利12月6日早间公告称，2019年12月5日，公司的实际控制人钱永耀、钱永美、江阴鑫源投资有限公司、天津智汇投资合伙企业(有限合伙)和邝青(以下合称“转让方”)与上饶数金投(以下简称“受让方”)签署了《股份转让协议》。

根据《股份转让协议》，转让方同意在符合相关法律法规的前提下，依法将其持有的京天利59,280,000股股份(占上市公司股本总额的30%)分次协议转让给上饶数金投，即第一次转让方向上饶数金投转让上市公司28,040,679股股份(占上市公司股本总额的14.19%)，第二次转让方向上饶数金投转让上市公司21,359,321股股份(占上市公司股本总额的10.81%)，第三次转让方向上饶数金投转让上市公司9,880,000股股份(占上市公司股本总额的5.00%)。



截至本公告日，上饶投资控股集团有限公司持有受让方100%股权，为受让方唯一股东，上饶市国资委为受让方的实际控制人。

本次交易完成后，上饶数金投成为上市公司单一拥有表决权份额最大的股东，即上市公司的控股股东，上饶市国资委成为上市公司的实际控制人。