港股“估值洼地”吸引私募加仓 积极打新精选标的

中华PE:

港股近期迎来反弹，上周，恒生指数上涨4.4%，站稳27000点。南向资金通过港股通加速流入，12月以来已经流入近185亿元。

大禾投资董事长胡鲁滨介绍，今年对于港股是净买入状态，主要通过港股通投资。闻天基金总经理李霖透露，其港股持仓在整体仓位中占三成左右，今年收益还不错。



格雷资产总经理兼投资总监张可兴表示，去年10月份起已开始布局港股，主要逻辑在于AH两地上市的企业，港股更便宜、性价比更高。当时买入的部分个股今年迎来一波强势上涨，取得了很不错的收益。今年三季度时又进行了调仓，把一些A股资产调整为港股。

涌津投资今年加大了对港股的布局，公司CEO谢小勇告诉记者，之前主流策略是以国内为主，海外资产配置较少。而今年开始加大了对港股的配置，比例提高到20%~30%，收益也不错，总体符合预期。

不过也有私募在今年降低了港股仓位。雷根基金表示仍在参与港股投资，但今年比重比去年减少了一些。“目前以长线投资加波段为主，主要参与一些我们认为有业绩增长但被错杀的股票，重大加仓打算以右侧交易为主。”

对于明年的港股市场，张可兴表示应该会继续布局。不过在今年三季度调仓之后，对港股的配置比例已经达到计划，暂时不会再配，将根据具体情况进行调仓。“现在港股仍处于估值底部区域，明年可能会迎来估值和业绩双升，目前港股部分股票已经启动上涨，指数也有所回升。”

保银投资表示，会继续秉持价值投资理念，自下而上进行基本面分析，坚定做多业绩与香港本土经济相关性小、业绩增长稳定的好公司。同时做空受香港经济下滑影响的公司，利用对冲手段降低整体基金波动，帮助投资者获得长期稳定收益。

近期，阿里巴巴回归港股，也掀起了一波港股打新潮。据记者了解，有不少私募都参与了阿里巴巴股票打新，不过对于整体的港股打新，私募的态度则较为谨慎。张可兴认为，港股的打新需要精挑细选，主要看估值和业绩匹配。

李霖表示，港股打新基本都能中，但与A股打新还是不一样，并非每只新股上市后都会涨，还是要研究公司实际经营状况。“我们主要是自下而上筛选，以发行价合理或者低估的公司为主，如果高估就不去打新了。”李霖坦言，阿里巴巴的打新肯定参与，不过还是重在中长线布局。“打新其实中不了多少，因为都是按账户分配，上市后我们继续买了一些，现在互联网红利还在延续。”

雷根基金表示也会参与打新，但要对行业和公司仔细筛选。“今年打新收获比去年好，因为生物医药、物业管理类公司居多，破发的较少。”雷根基金认为，2020年港股IPO企业会比2019年还要多，明年打新的收益可能会更好。

谢小勇也称，涌津投资会参与港股打新，但肯定要挑选标的，主要选择相对大盘或者行业发展前景比较好的股票。“港股是注册制，它的上市不会有像A股这样的IPO溢价。”