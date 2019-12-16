国家统计局：前11月网上零售额94958亿元 同比增长16.6%

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12月16日消息，《

》获悉，今日，

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显示，市场销售增速加快，实物商品网上

占比继续提高。1-11月份，全国网上零售额94958亿元，同比增长16.6%，增速比1-10月份提高0.2个百分点。

其中，实物商品网上零售额76032亿元，增长19.7%，占社会消费品零售总额的比重为20.4%，比上年同期提高2.2个百分点。在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长29.6%、16.5%和19.8%。

2019年1-11月份，社会消费品零售总额372872亿元，同比增长8.0%。其中，除汽车以外的消费品零售额337951亿元，增长9.0%。

国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份社会消费品零售总额同比增长8%，比上个月加快0.8个百分点。市场销售的加快和11月份网上零售的增长有很大关系，11月份网上零售的当月增速比上月明显加快，对拉动当月社会消费品零售总额增长起到积极作用。

另外，按经营单位所在地分，11月份，城镇消费品零售额32345亿元，同比增长7.9%；乡村消费品零售额5748亿元，增长9.1%。1-11月份，城镇消费品零售额318614亿元，同比增长7.9%；乡村消费品零售额54259亿元，增长9.0%。

按消费类型分，11月份，餐饮收入4964亿元，同比增长9.7%；商品零售33130亿元，增长7.8%。1-11月份，餐饮收入41896亿元，同比增长9.4%；商品零售330976亿元，增长7.9%。