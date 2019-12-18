獐子岛撒了个弥天大谎？大量扇贝来自进口？深交所发函要求说明情况

中华PE:

一波未平一波又起。

獐子岛扇贝死亡风波还未平息，媒体又爆出猛料，称公司的扇贝“撒谎了”——其实是购自日本、韩国，加工后以公司的名义出售。此报道一出，引来深交所的又一轮问询。

遭遇“外来贝”质疑

12月17日，有媒体报道称，从獐子岛内部员工及知情人士处获悉，由于本地捕捞难以满足生产需求，公司产品很多是“外来贝”，购自日本、韩国，加工后以公司的名义出售，且存在亏钱转运的情况。

深交所随即给公司发出问询函，要求公司结合公司业务模式，说明是否存在外购扇贝再加工转卖的情况，如是，请说明具体的业务模式以及最近两年又一期该类销售额占公司营业收入的比例。同时要求结合公司扇贝捕捞量及销售量，说明公司在经历扇贝大比例死亡后，存货能否满足正常需求。

媒体报道称，獐子岛目前市面上销售的扇贝产品部分标明捕捞自“大连獐子岛海域”或“黄海”，部分未标明捕捞海域。另外，有渔业资深人士表示，里面扇贝肉明显是拼接的。

问询函要求公司对扇贝产品进行全面自查，说明相关产品包装标签是否符合行业规定，是否存在虚假宣传的行为。

对于虾夷扇贝的养殖方式，也被媒体质疑。该媒体报道称，獐子岛自产自销的是浮筏养殖虾夷扇贝。而这与獐子岛此前对外宣称的信息大相径庭。虾夷扇贝的养殖方式主要包括浮筏养殖和底播增殖两种。獐子岛此前的对外公开表态，均称獐子岛在中国北黄海区域开创了虾夷扇贝规模化底播增殖的先河。

公司称，底播增殖生产方式人为干预程度较低，公司通过自身实践和国内外产学研单位共同研究，聚焦北黄海环境与生物相关性，不断摸索海洋牧场相关技术，已经建立了国内领先标准。而出现事故的原因，也被归咎于底播增殖带来的风险。

问询函要求公司结合养殖与外购扇贝的具体方式，说明底播虾夷扇贝受灾与计提存货减值的真实性。

中证君发现，獐子岛在此前的定期报告的会计报表附注中也曾提到浮筏养殖和底播增殖产品的盘点方式。

国际化采购公司此前曾有披露

对于报道中所提及的“外来贝”问题，公司在此前的披露中也曾有所提及。

以2019年半年报为例。中证君就发现多处提及韩国养殖基地、全球采购等内容。

比如，公司表示，在香港、台湾、韩国、日本、东南亚、美国、加拿大、澳洲等国家和地区布设终端网络，全球优采的鱼、虾、贝等冻鲜活产品，蒜蓉粉丝贝、鱿鱼等料理食品等走进了千家万户，成为全球消费者的“幸福家宴”。同时，国际市场采用“加工+贸易”、“仓储+贸易”模式，不断提升海外资源整合与运营能力。

在资源方面，公司称，在大连、山东、福建、韩国等地拥有多个养殖基地、良种扩繁基地，其中包括国内最大的海珍品增养殖基地、国家级虾夷扇贝良种场。

公司还提及，在大连、山东、日本等地， 拥有9家海洋食品加工企业，其中包括国内一流、世界领先的贝类加工中心，形成了品类齐全、装备精良、产能与标准领先的水产品加工体系。

公司还称，在韩国、日本、北美建立了资源基地，并与海外10余家重要资源区域的企业建立战略合作伙伴关系，运作全球贝类、鱼类、虾类、蟹类等优质大洋渔业资源。

公司称，在韩国、日本、加拿大等国家设立资源整合企业，与北美、日本、澳新等区域的众多资源企业建立了战略合作关系，建设海外资源基地，从采购、暂养到销售、配送，实现境外优质资源与国内消费市场的有效对接，丰富公司运营资源，满足国内日益增长的蛋白需求。同时，在上海设有大洋产品陆基暂养基地，满足国内外鲜活产品的中转暂养及物流配送需求。

公司在合并报表范围中，也出现了分布在日本、韩国等地的多家子公司。