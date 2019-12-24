坚瑞沃能27日表决重整草案 仍面临多重退市风险

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坚瑞沃能的破产重整之路在有序推进着。22日晚间，坚瑞沃能发布公告称，公司第二次债权人会议将于12月27日上午10时召开，会议将表决《重整计划草案》；坚瑞沃能重整案出资人组会议将于12月27日下午2时30分召开，会议将表决《出资人权益调整方案》；公司股票自12月23日开市起停牌。

坚瑞沃能同时还发布公告称，由于连续亏损、净资产为负，且2018年年报被审计师出具“无法表示意见”，公司面临多重退市风险。



据《证券日报》记者了解，坚瑞沃能管理人于2019年12月11日向西安中院及债权人会议提交了《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整计划(草案)》。“重整案第二次债权人会议将于2019年12月27日上午10时采取网络会议方式召开，会议将表决《重整计划草案》。”坚瑞沃能相关负责人告诉《证券日报》记者，本次债权人会议将由参会债权人对《重整计划(草案)》进行表决，该草案主要内容为出资人权益调整方案、债权分类及调整方案、债权清偿方案和经营方案；本次出资人组会议将由参会股东对《出资人权益调整方案》进行表决，该方案主要内容为出资人权益调整的必要性、调整的范围、调整的方式等。

据悉，在《重整计划(草案)》经债权人会议表决、《出资人权益调整方案》经出资人组会议表决并由管理人披露本次债权人会议和出资人组会议召开情况的公告后，坚瑞沃能将按规定向深圳证券交易所申请复牌。

据《证券日报》记者了解，尽管法院已裁定坚瑞沃能进入重整程序，但根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，若重整失败，公司将被法院宣告破产。如果公司被法院宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018年11月修订)》第13.4.1条第(二十一)项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

事实上，坚瑞沃能正面临多重退市风险。

数据显示，坚瑞沃能在2017年和2018年和今年前三季度分别亏损36.84亿元、33.76亿元，26.07亿元，如果今年持续亏损或再度被出具“无法表示意见”，按政策坚瑞沃能将有退市风险。

今年4月份，利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对坚瑞沃能的2018年年度报告出具了无法表示意见的审计报告。“截至目前，该审计报告无法表示意见所涉及事项中仅货币资金事项的影响已消除，其余如涉及存货、应收款项、营收和成本、业绩补偿、债权债务转移等事项的影响仍未消除。”上述负责人表示，若上述2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项的影响迟迟无法消除，坚瑞沃能可能会出现2019年度财务会计报告仍被注册会计师出具“无法表示意见”的审计报告。

根据规定，最近两个年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者“无法表示意见”的审计报告，深圳证券交易所有权暂停公司股票上市。“管理人将在重整程序中监督公司董事会和经营管理层依法采取有效措施尽快消除上述不确定因素对公司的影响。”坚瑞沃能相关负责人表示。

面对退市风险，坚瑞沃能也在积极自救。除了法院目前已裁定坚瑞沃能进入重整程序，坚瑞沃能引入新战投的协商也已进行多轮，“渭南的工厂现已进行批量试生产工作。用于扩产的厂房已经改造和装修完毕，进口设备已经到位，部分可投入使用。目前已经有每天5万支电芯的产能。”上述负责人表示，“如果此次重整顺利，上述的退市风险因素就可以解决。”

“目前看，进展还是比较顺利的，我们对公司今后的发展有信心，但确实存在一些不确定因素。”他进一步坦承。

（文章来源：证券日报）