实控人终止转让5%股权给高投集团 迅游科技欲“卖身”贵阳国资

中华PE:

迅游科技(300467)12月23日晚公告，公司控股股东、实际控制人章建伟、袁旭、陈俊，原拟合计转让公司5%股权给成都高新投资集团有限公司(下称“高投集团”)。《股份转让意向协议》签署后，高投集团与公司控股股东、实际控制人开展了尽调等工作，但因各方未能就本次交易方案的核心条款达成一致意见，经协商各方决定终止本次股份转让事宜。

回溯前情，8月11日，章建伟、袁旭、陈俊分别与高投集团签署了《股份转让意向协议》，高投集团或其指定主体拟受让章建伟、袁旭、陈俊合计持有的迅游科技1116.74万股股份，占公司总股本的5%。高投集团拟受让迅游科技5% 股分 ，主要是为支持民营企业纾困，推动化解公司控股股东、实际控制人股权质押平仓风险，防止因控股股东股权质押风险波及上市公司，影响公司稳定发展。



高投集团股东为成都高新技术产业开发区财政金融局，持股100%，其实际控制人为成都高新区管委会。高投集团的经营范围包括建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)等。

在高投集团之前，章建伟、袁旭、陈俊以及迅游科技的股东胡欢在6月21日曾分别与浙数文化(600633)签署了《股份转让意向协议》，拟向浙数文化或其指定主体转让合计持有的公司2380万股股份，占公司总股本的10.66%。然而，迅游科技和浙数文化在8月12日早间均发布公告称，前述四方决定终止与浙数文化分别签署的《股份转让意向协议》。

浙数文化在公告中称，意向协议签署后，公司积极与意向交易对方推进交易方案的实施，但由于受章建伟、袁旭和陈俊所持迅游科技股份质押、股份限售等因素影响，截止本公告日，暂未取得实质性进展。鉴于近期市场环境变化，交易对方已质押迅游科技股票部分被动减持。8月11日，公司分别收到章建伟、袁旭、陈俊以及胡欢发来的告知函，告知公司鉴于市场环境等发生变化，经慎重考虑决定终止与公司于2019年6月21日签署的意向协议。

值得一提的是，迅游科技的二级市场股价在12月18日至12月20日期间，曾经连续收出3个涨停板。迅游科技在12月20日发布股价异常波动公告称，公司董事会通过问询公司控股股东、实际控制人及管理层进行了核实，公司控股股东、实际控制人章建伟、袁旭、陈俊正在筹划控制权变更，拟交易对手方为贵阳市大数据产业集团有限公司(其唯一股东为贵阳市国资委，为贵阳市人民政府实际控制的国有独资企业)。目前交易方案正在确定过程中，尚未签署正式协议，确定后公司将督促相关各方将按规定分阶段及时履行信息披露义务。

之后，迅游科技又发布风险提示补充公告，从相关协议尚未签署的风险、股权转让条件未能达成的风险、国资审批未能通过的风险等5个方面进行风险提示。

截至12月23日收盘时止，迅游科技报于20.59元，下跌2.29元，跌幅为10.01%。公司控制权能否顺利变更，e公司将持续关注。

（文章来源：证券时报·e公司）