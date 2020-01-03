聚焦2019年券商集合理财收益率：FOF型产品以14.72%领跑 债券产品垫底

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自2018年4月底资管新规正式落地至今，处在“去通道”的大背景下，券商集合理财产品的新成立数量及新成立规模持续处于下滑态势。2019年全年，上证综指震荡中累计上行22.3%，最终站稳3000点关口。《证券日报》记者注意到，2019年全年，券商集合理财产品在收益率方面分化较大，其平均收益率远不及同期上证综指涨幅。

《证券日报》记者梳理发现，2019年全年，有数据可查的4687只券商集合理财产品的平均收益率为5.59%。其中，FOF型产品以14.72%的平均收益率在所有大类产品中领跑，而在另一方面，债券型产品的平均收益率仅有3.51%，在所有券商集合理财大类产品中垫底。



股票型产品发行加速

《证券日报》记者据东方财富Choice数据统计，2019年全年，券商共发行集合理财产品6425只(分级产品分开统计，下同)，累计发行份额896.49亿份。

从产品发行类型来看，券商新发行的产品主要集中于收益率稳定的债券型产品。2019年全年，债券型产品已发行5279只，发行份额为645.62亿份，占所有发行份额的82.16%；混合型产品紧随其后，去年共发行544只；另外，货币型产品共发行246只，股票型产品共发行120只，其他类产品发行总计236只。

值得一提的是，虽然在2019年，券商集合理财产品的发行总数量在减少，但股票型产品的发行却在持续加速。《证券日报》记者注意到，2019年全年，券商共发行股票型产品120只，而在2018年全年，券商仅发行了78只股票型产品。

股票型产品的发行数量猛增，但整体发行份额却有所缩水：2019年全年，券商股票型发行份额为26.74亿份，2018年全年该份额为30.25亿份。

在产品发行数量上，广发资管当仁不让，成为2019年券商集合理财发行“领军者”，共发行2334只产品，占所有券商发行产品数量的36.37%；其次为长江资管，共发行910只产品；东海证券排名第三位，共发行830只产品。《证券日报》记者注意到，广发资管、长江资管、东海证券在2019年发行的产品也均是以债券型产品为主。

值得注意的是，在新发产品成立规模上，券商延续近年来“量小而精”的风格。2019年全年，所有新券商集合理财产品的成立规模为896.49亿份，仅有10只产品成立规模超过5亿份，国泰君安资管旗下FOF型产品“国泰君安君享甄盈FOF2号”成立规模最大，为9.55亿份；东兴证券旗下产品“东兴金选兴盛53号”紧随其后，成立规模为7.82亿份；华创证券旗下产品“华创证券有限责任公司支持民企发展1号”位列第三，成立规模为6.5亿份。

FOF型产品平均收益率居首

在产品收益率方面，《证券日报》记者根据东方财富Choice数据统计发现，2019年全年，有数据可查的4687只券商集合理财产品的平均收益率为5.59%。不难发现，这一收益率水平远远跑输同期上证综指的涨幅：2019年全年，上证综指累计上涨22.3%，券商集合理财产品中仅有362只产品收益率跑赢大盘，占比仅有7.72%。

分类型来看(货币型产品不计入其中，下同)，股票型产品受益A股市场上涨最为直接，有数据可查的280只股票型产品在2019年的平均收益率为14.05%，其中有18只产品收益率超过50%，更是有2只产品收益率超过了100%。具体来看，国泰君安资管旗下产品“国泰君安君享五粮液1号”收益率最高，高达191.18%；东吴证券旗下产品“东吴苏大维格1号”紧随其后，收益率也有112.41%。

混合型产品2019年收益分化较大，有数据可查的1837只产品的平均收益率为6.63%。其中，有19只产品收益率超过50%，2只产品收益率超100%。具体来看：东吴证券旗下产品“东吴汇智1号风险级”位列第一，累计收益率为153.75%；第二位、第三位均来自华融证券旗下产品，为“华融质押宝45号”、“华融分级固利15号B”，收益率分别为138.91%、93.65%；第四位、第五位也均来自财通资管旗下产品“财通资管财申道”、“财通财慧道1号”，收益率均在80%以上。

债券型产品在保持庞大发行量的同时，2019年业绩表现却有些不在状态。有数据可查的1973只产品平均收益率为3.51%。其中，华融证券旗下产品“华融质押宝39号”收益率最高，为115.37%；“华安理财合赢9号分级债券B”紧随其后，收益率为70.53%，该产品来自华安证券。

另类投资产品中，2019年有数据可查的71只FOF型产品平均收益率为14.72%，在券商集合理财各大类产品中拔得头筹。其中，浙商资管旗下产品“浙商金汇1号”收益率最高，为39.71%；华泰资管旗下老牌产品“华泰紫金2号”收益率紧随其后，为37.88%。

近年来，国内FOF产品发展势头正盛，某上市券商FOF产品投资总经理也向《证券日报》记者表示，“在资管新规发布以来，券商资管大力发展FOF业务势在必行，固定收益产品差异化较小，每家收益率都相差无几，权益产品当下发展相对较困难，在此环境下，成就了FOF产品的一片蓝海，FOF是基金中的基金，是一种产品的表现形式，如果管理人能力够强，可以组合很多种资产在一起，从而达到相对适应现阶段市场的效果，也就是我们常说的大类资产配置。”

此外，受2019年全球股市波动影响最大的QDII型产品，32只有数据可查的QDII型产品平均收益率为4.45%。