瑞幸咖啡回应被工信部点名：已进行整改

中华PE:

1月8日消息，今日工信部通报了第二批侵害用户权益App名单， luckin coffee（

）等应用在列。

随后，据新京报报道，对于过度获取用户信息被工信部点名，瑞幸咖啡回应称，为了防止黑客骗取首杯免费，瑞幸咖啡App除了需要客户提供手机号码，还需要客户提供手机的设备MAC地址作为双重验证。之前公司技术部在流程设计时工作失误，在获取该信息时未先要求客户授权。

瑞幸咖啡还解释称，在2019年12月中旬接到工信部整改通知后，已经进行了整改，将获取设备MAC地址调整在用户同意用户协议后，并将整改方案上报给工信部，目前已获得认可。对此给客户造成的误解和困扰，瑞幸表示诚挚的歉意。

另据《电商报》了解，今日，瑞幸咖啡CEO钱治亚在瑞幸咖啡无人零售战略发布会上宣布，截至2019年年底，瑞幸咖啡直营门店数达4507家，累计交易用户数超4000万。此外，瑞幸还推出了无人咖啡机“瑞即购”（luckin coffee EXPRESS）和无人售卖机“瑞划算”（luckin popMINI）。