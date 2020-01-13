聚美优品收到私有化要约 拟每股20美元购买

中华PE:

1月12日消息，《

》获悉，聚美于今日宣布已于昨日收到以聚美集团CEO为代表的买方集团递交的

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要约拟以每ADS（美国存托股份）20美元的价格对买方集团尚未持有的股份进行购买，这一价格较前一日交易收盘价溢价15%。此次私有化交易若成功达成，聚美优品将成为买方集团所拥有的私人控股公司。

据《电商报》了解，为继续在纽交所上市，聚美优品还在1月1日宣布计划调整ADS与A类普通股之间的比率，由原来的1股ADS代表1股A类普通股调整为1股ADS代表10股A类普通股。

而在此前，在聚美召开的股东大会上，聚美股东也曾多次提出私有化建议。2016年2月，聚美优品宣布收到来自CEO陈欧、产品副总裁戴雨森，以及红杉资本组成的收购方递交的每美国存托股（ADS）7美元的价格私有化申请。

直到2017年11月，聚美优品发布才公告表示，聚美优品董事会特别委员会收到了公司董事长兼CEO陈欧等组成的买方团提交的通知函，决定撤回2016年2月发出的私有化要约，立即生效。

而此次私有化若成功达成，聚美将无需再应付资本市场对短期投资收益的高要求，在其他方面的决策权也将更加灵活。