京东零售盘点与展望：2020年将在四大核心指标上加速增长

中华PE:

1月12日消息，《

》获悉，2019年度

表彰大会于今日在北京召开。

会上，京东零售集团CEO徐雷对2019年京东零售所取得的成绩表示肯定，同时还对2020年京东零售实现有质量加速增长的发展路径进行了阐述。

徐雷表示，过去一年，京东零售凭借清晰的战略导向和经营理念，取得了显著的增长，为整个京东集团的发展做出了突出的贡献。2020年，京东零售将在交易额、收入、用户、利润这四大核心指标上均实现加速增长。

为此，在文化上，京东零售将构建文化领导力，进一步贯彻和夯实经营理念；在人才上，将重点强化年轻人才、关键人才和人才梯队的建设；在战略上，将提升单位时空里的浓度和温度；在业务上，打赢全渠道、下沉新兴市场、平台生态这三大必赢之战；在组织上，深化大中台建设。

据《电商报》了解，在去年11月的京东集约化客服中心成立十周年庆典上，徐雷便宣布，京东在过去十年累计为客服投入超过150亿元的基础上，未来将继续加大对客服的投入。

同年12月，京东零售还宣布其商超品类（包含消费品及生鲜）在过去两年间消费用户数大幅增长超过了60%，商超已经连续两年成为了京东平台消费用户数最多的品类。随着京东零售在各方面不断发力，未来其也将保持更好的发展态势。