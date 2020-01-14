“金融第一贪”赖小民：两亿现金不敢花，食堂大厨安排自己人

中华PE:

人民的名义再次在现实中上演了！

电视专题片《国家监察》昨日播出第二集《全面监督》，展现了党中央从党内监督全覆盖破题，以党内监督带动其他各方面监督，通过深化国家监察体制改革，实现对全体党员和所有行使公权力的公职人员监督全覆盖。

刚刚播放的这一集，详细披露了金融领域一起影响极其恶劣、教训极其惨痛的案件——赖小民案。

其中，专案组在北京某小区发现了赖小民藏匿赃款的一处房屋，里面有多个保险柜，存放的现金达两个多亿。“一分钱都没有花，都放在那里，最后组织上都收了。”赖小民在镜头前自述，受贿的2亿多元不敢花、不敢用，提心吊胆。

看到这一集后，小伙伴都觉得，贫穷限制了自己的想象！

先来简单介绍一下赖小民，他是中国华融资产管理股份有限公司原党委书记、董事长，在2018年年底的时候，涉嫌受贿、贪污、重婚一案，由国家监察委员会立案调查。

现金两亿，令人瞠目结舌

中央纪委国家监委干部监督室副主任陈清浦称，我们也曾经办过多件金融领域的案件，但是都不像赖小民事后查清的违纪违法的这种数额、危害程度、犯罪情节、犯罪手段，都是触目惊心，让人瞠目结舌。

在本案调查过程中，专案组在北京某小区发现了赖小民藏匿赃款的一处房屋，里面有多个保险柜，存放的现金达两个多亿。

赖小民为了逃避调查，都是要求行贿人用现金交付，收钱后他自己开车来这处房子，亲手放到保险柜里，路上还会特意多绕几圈，以防有人跟踪。他和一些关系密切的知情人之间，说到这处房子都是用暗语，管它叫做“超市”。

赖小民称：拿了就往那儿一放，就像经常会去超市嘛，把这个名字叫超市。就在里面铁柜里，铁皮柜，一分钱都没有花，都放在那里了，最后组织上都收了。所以我说要这么多钱有什么用呢，最后又不敢花又不敢用，还提心吊胆的。

百万豪车占满车库

“超市”里藏的巨额现金，只是赖小民违法所得的一部分。除了现金，他还收受大量房产、名车、名表、黄金、字画。他的违法所得最终数额还需经司法机关最终认定，但无疑将是一个令人震惊的数字。

中央纪委国家监委干部监督室副主任陈清浦称：他就是对物质的这种占有是非常贪婪的这种贪欲，他用也用不了这么多，手表几十块，谁用得了？他就是想要。车也是这样，宾利车、奔驰车、阿尔法车，一个地下车库那几个车都是他的，都是百万的豪车。

赖小民违法所得金额巨大，除了本人的贪婪欲望，也反映出金融行业腐败不同于其它行业的一些特点。

陈清浦称：金融领域是资金密集、资源密集这样一个领域，那其他的实业领域就是一个项目，也就是两三个亿，而在金融领域，一个融资达到几十亿，赖小民也知道自己的“价格”，他知道他能给人带来多大的好处。

将国家权力置换成个人私利

作为国有金融企业负责人，赖小民的权力都是国家和人民赋予的，但他却把这份权力背后的责任抛在脑后，在和私企“大老板”们接触的过程中，将国家权力置换成个人私利。

赖小民称：金融行业天天跟钱打交道，而且接触的老板都是动不动几个亿、几十个亿、上百亿的，给你点钱对他来说小菜一碟，自己来说觉得我支持他这么大，都是帮他发展起来了，我自己也是觉得很正常的了。有的时候老板他买了跟你说，我最近买了好多房子，在哪个地方，地段很好，就张口就说了，他一说都无所谓，反正这么多房子给你一套。你跟他要一套，或者车子这个不错，我喜欢开这种车，留在我这吧，当时就非常麻木了。

赖小民为追求个人利益，严重损害了国家利益。华融公司是一家经国务院批准，由财政部控股的国有非银行金融机构，主业是经营处置国有银行的不良资产。但赖小民激进经营，急速扩张，开设几十家子公司、分公司，迅速发展成拥有银行、证券、信托、投资、期货、金融服务等全牌照的金融集团，严重偏离主业，甚至违背国家政策，参与一些明令禁止国有金融机构涉足的项目。

白天辉（华融国际原总经理）：他往上升的话肯定需要业绩，他不会考虑长期的风险会怎么样，只要你第一时间把规模给我做出来，把短期利润给我实现出来，至于这个项目三年、五年之后出现风险，他不管的。他要去追求短期业绩的话，那我们只能去投一些相对高风险的项目，比如说房地产，比如说股票。

赖小民在追求政绩的同时，也从中疯狂谋取个人利益，在他的直接干预下，华融公司向与他存在利益输送关系的私营企业提供了大量资金。这些项目是赖小民自上而下指定合作的，审批程序倒置，下属知道这是董事长的意思，对这些项目的评估把关、风险防控也就流于形式。

白天辉：有很多项目都是赖小民直接交代的，都是他的朋友的，有些时候为了完成领导交代的任务，把一些从市场角度考察的很多因素和点，要么是忽略了，要么是给美化了。

中央有关金融工作的方针政策明确要求，坚持稳中求进，把强化风险防控、确保金融安全放在首要位置。2015年以来，银监会多次通过监管通报、监管会谈等方式对华融公司的经营风险等问题予以警示，要求华融公司控制债务规模、回归主业，但赖小民却依然我行我素，与党中央的要求背道而驰。

赖小民激进经营积累的风险，其实已经逐渐显现，一些巨额投资、放债业务出现问题，资金难以收回。华融本是不良资产的处置者，却渐渐异化成金融风险制造者。但出现问题之后，赖小民并没有及时回归正途，反而利用所谓的专业经验，用饮鸩止渴的方式加以掩盖。

白天辉：他也说了，如果出了风险，我华融就是干不良资产的，我也能给它解决掉。但是他这种解决不良资产不是靠着技术和运营去解决，而是靠着拿更多的钱再去填更大的窟窿来解决。而且他也说了，如果出了风险，我们再来融资，再把这个风险给它适当的延长。就这样日积月累，又出了风险，再拿更多的钱去往里砸，就这样的恶性循环。

华融公司按成立之初的业务范围，是由银监会监管，但后来它发展成金融全牌照公司之后，不同方面的业务分别归银监会、保监会、证监会等多家机构监管。赖小民于是利用其中的空档，哪个板块业务要接受检查了，他就把其他板块的资金先挪过来，拆东墙补西墙，不断闪转腾挪，绞尽脑汁掩盖窟窿。

金融行业的专业性、分业监管带来的空档，加上赖小民有意逃避监管，使得外部监管难以抵达，而华融公司的内部监督也形同虚设，并没有发挥作用。

赖小民：党委书记、董事长、法人都是我一个人挑，纪委书记都还是自己党委下面管，他哪有多少权威啊？纪委书记是我的党委委员，我的部下，他很难监督我，说句实话。

陈清浦：对纪委的要求也是藏事儿、掖事儿、抹事儿，对纪委收到的问题线索也是不认真查处，甚至干预案件的查处。他还把不发一案、不倒一人作为一个口号，在大会上公然宣讲。这种忽视党建，把纪委的作用淡化、弱化，那么就在公司内部造成了大量的廉政风险。

按规定，国有企业的“三重一大”事项必须上党委会集体决策，但赖小民却经常自己直接拍板，即使上会也是独断专行，听不进任何反对意见。

食堂大厨都要安排是自己人

汪平华（华融国际原董事长）：基本上都是老赖说啥就是做啥，我们个人的官帽子，你每年拿多少绩效，你自己想在自己内部集团发展，你想获取多大资金支持，实际上都是老赖一支笔说了算。你要是说在这个事情一次能顶他，如果顶两次、顶三次，我估计你工作岗位就调整了，因为我们也有活生生的例子。

赖小民用手中的人事权，排挤异己、任人唯亲，将国有企业当作自己的私人领地。赖小民是江西瑞金人，从管理层到食堂大厨，很多岗位他都安排了自己的老乡圈的人。

白天辉：基本都是他的老乡。所以个人色彩很浓，并且他也不掩饰自己这种独断专横，很享受这种被人捧着，被人推崇的这种感觉。

赖小民的用人导向，也使得反对的声音大多沉默，投其所好的人大行其道。华融公司的政治生态严重恶化，久而久之，赖小民听不到任何批评提醒，在一片吹捧声中，更加忘乎所以。

李中华（中央纪委国家监委第三监督检查室副主任）：赖小民他本人从内心是排斥党的领导，就把这个华融公司就是成了他的一个家天下，一手遮天，就是内部、外部的监督全部都失效，多因一果，导致了赖小民这个（案件），成为近年来金融领域里面影响极其恶劣、教训极其惨痛的这么一个案件。

这一案件，揭示了华融公司党的领导、党的建设弱化、淡化、虚化、边缘化，纪检部门难以履职、监督严重缺失的状况。这种现象在其他金融企业也不同程度地存在。新一轮派驻机构改革向15家中管金融企业直接派驻纪检监察组，正是针对发现的监督薄弱环节对症施策。过去几年里，15家金融企业移送司法的案件总共只有10起，而派驻改革不到一年，已经移送近20起。

2018年被双开

2018年10月，中央纪委国家监委对中国华融资产管理股份有限公司原党委书记、董事长赖小民严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，赖小民违反政治纪律和政治规矩，违背中央金融工作方针政策，盲目扩张、无序经营导致公司严重偏离主责主业，不履行全面从严治党主体责任，造成恶劣政治影响；搞政治投机，为个人职务升迁拉关系，搞美化宣传个人，捞取政治资本，参加迷信活动，对抗组织审查。

违反中央八项规定精神，讲排场、摆阔气，挥霍浪费国家财产，违规组织公款宴请，频繁在私人会所和高档餐厅接受私营企业主宴请，安排或接受下属单位公款接待亲属旅游。

违反组织纪律，在人大代表选举和干部推荐过程中搞非组织活动，在干部选拔任用过程中任人唯权、任人唯利、任人唯圈，严重污染企业政治生态；在组织函询时不如实说明问题，不按规定报告个人有关事项。

违反廉洁纪律，收受礼品、礼金，利用职权或职务影响为亲友经营活动谋利，与多名女性搞权色交易。

违反工作纪律，违规决定公司重大事项，越级插手具体项目。

利用职务上的便利或职权、地位形成的便利条件，为他人谋取利益并收受巨额财物涉嫌受贿犯罪；利用职务上的便利，非法占有公共财物涉嫌贪污犯罪。

赖小民身为党员领导干部，理想信念完全丧失，党性原则荡然无存，擅权妄为、腐化堕落、道德败坏、生活奢靡，甘于被“围猎”，严重违反党的纪律，构成职务违法并涉嫌犯罪，并在党的十八大后不收敛、不收手，且毫无顾忌、不知敬畏、变本加厉，政治问题与经济问题相互交织，群众反映特别强烈、腐败问题特别严重、性质特别恶劣，应予严肃处理。

依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究，决定给予赖小民开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

中国华融的前身是成立于1999年的中国华融资产管理公司，专为处置工行的巨额不良资产专门而设立。但是，赖小民上任以后的中国华融，还拿下了银行、证券、租赁、信托、期货、消费金融等金融全牌照，成为名副其实的金控集团。

赖小民更素以“胆子大”著称。从利润情况看，2009年，中国华融的利润只有4.03亿元，2017年，净利润已达265.877亿元；公司资产也由2009年的156亿元，提高至18702.6亿元。华融系香港上市公司有中国华融(2799.HK)、华融金控(0993.HK)、华融投资股份(2277.HK)、太平洋实业(0767.HK)等公司。

2019年2月21日晚间，中国华融在港交所披露2018年业绩预告情况，预计2018年净利润同比下滑九成以上。

数据显示，2017年中国华融实现收入总额约1280.7亿元，实现税后利润约265.9亿元，同比增长15.1%；资产总额达1.87万亿元，同比增长32.5%；资本充足率达13.06%。中国华融初步评估，预计2018年归属于公司股东净利润较2017年同期下降90%-95%。

赖小民简历

1983年7月在中国人民银行参加工作，曾任中国人民银行计划资金司中央资金处副处长、处长，银行二处处长，信贷管理司副司长，银行监管二司副司长；中国银监会银行监管二部副局级干部，北京监管局筹备组组长，北京银监局局长、党委书记，中国银监会办公厅主任、党委办公室主任、首席新闻发言人；中国华融资产管理公司党委副书记、总裁等职。目前，兼任中国企业联合会副会长、中国国际商会副会长等社会职务。

2012年9月，任中国华融资产管理股份有限公司党委书记、董事长。

2018年4月，涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。