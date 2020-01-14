汽车狂人又要开挂！“迎娶”沃尔沃 入股奔驰 现在还要拿下007座驾？

中华PE:

1月10日晚间，《金融时报》援引不具名知情人士报道称，吉利在考虑投资英国老牌超跑

品牌

阿斯顿-马丁。

消息传出后，阿斯顿·马丁股价在大幅飙升，一度涨近20%，最终报收469.7英镑/股，上涨15.32%。

报道称，吉利已经与这家汽车制造商的投资者和管理层进行了会谈，同时考虑进行尽职调查。

报道还称，对阿斯顿·马丁有意向的投资者还包括一级方程式的Lawrence Stroll。如果Stroll先进行投资，吉利将寻求参股阿斯顿。

截止到目前，阿斯顿、吉利和Stroll均拒绝对《金融时报》置评。

经典007座驾

最便宜200万元起

诞生于1913年的阿斯顿·马丁虽然已经有100多年的历史，但是真正为中国人所知道的，却是从007系列电影开始的。

阿斯顿马丁在电影007系列：《金手指》、《霹雳弹》、《黄金眼》、《皇家赌场》都是007的座驾。这也让阿斯顿·马丁成为不少男生心中的梦幻车型，国内不少男明星例如李晨、贾乃亮等都是阿斯顿·马丁的粉丝。

那么一辆阿斯顿·马丁要多少钱呢？

从官方报价来看，不同车型不同报价，阿斯顿·马丁的价格从几百万到几千万元不等。不过最便宜的也要200万元起(足够在鹤岗买十套房了)。

销量下降股价暴跌75%

刚刚度过“令人失望的一年”

1月7日，阿斯顿马丁发布盈利预警，由于欧洲市场疲软，以及竞争对手宾利和劳斯莱斯的强劲表现，该公司2019年的利润几乎将减少一半。

在发布了盈利预警之后，阿斯顿马丁股价跳空低开，全天暴跌16.47%。此后连续下跌数日，直到传来吉利即将入股的消息。

自2018年上市以来，该公司股价已经从最高1700英镑/股暴跌至400英镑左右，下跌约75%。

与此同时，上市时，阿斯顿马丁估值约为50亿英镑，如今其估值约为15亿英镑，跌去了近35亿英镑。

据阿斯顿马丁CEO安迪帕尔默透露，公司在2019年售出了5819辆汽车，比2018年下降了7%。他表示，阿斯顿马丁经历了“非常令人失望的一年”。

由于业绩低迷，去年12月，阿斯顿·马丁确认与数家潜在投资者就出售股权筹集资金事宜进行了谈判，其中包括加拿大亿万富翁劳伦斯斯比德和来自中国、印度以及中东的其他汽车制造商及潜在投资者。

如果这个来自中国的买家确定是吉利的话，那么这无疑是吉利收购沃尔沃、英国莲花汽车和戴姆勒部分股份后，又一次名扬全球的交易。

李书福的豪车版图

上世纪90年代中，吉利凭借廉价轿车打开国内外市场，成为中国自主品牌汽车的一枝独秀。

2002年，吉利推出国际化战略，从此开启了吉利在汽车行业的买买买之路，这也是中国汽车企业最大规模的海外并购。

2010年，吉利以18亿美元的价格从福特手中收购沃尔沃，让人惊呼“农村青年，娶了欧洲的公主”。

2017年11月份，吉利控股集团全资收购美国飞行汽车公司Terrafugia；

2017年12月27日，吉利以39亿美元入股沃尔沃集团，成为该公司第一大持股股东，并拥有15.6%的投票权；

同年，吉利收购陷入困境的马来西亚车企宝腾49%股份，英国跑车品牌Lotus51%的股份；

2018年2月24日，吉利控股集团通过其官方公众号发布消息确认，已通过旗下海外企业主体斥资90亿美元收购了戴姆勒股份公司9.69%具有表决权的股份，并一跃成为公司的最大股东。

(图片来源于吉利官网)

汽车狂人——李书福

英雄莫问出处！

38年前，刚刚高中毕业的浙江台州19岁青年李书福，就像很多浙江生意人一样，开始了自己的“创业”生涯。

据《南方日报》报道，当时，李书福拿着父亲给的120元“创业基金”，买了台照相机，骑着自行车满街给人照相。此时的李书福，与其说开始创业，不如说是暂时找到了一个混饭吃的临时工作更贴切。

上个世纪80年代，改革开放刚刚起步，可以说遍地都是“黄金”，只要稍微不安分，都能在商业领域找到属于自己的机会。李书福骨子里的商业天分，在这时候就开始显露。仅仅半年时间，李书福就赚到了1000元钱，从照相“游击队”转身进入阵地战―――拥有了自己的照相馆。

照相馆生意不错，足以养家糊口。但不安分的李书福在洗相片的时候发现了另一生财之道―――用药水从废弃物中提取金银。于是，1983年，李书福关掉照相馆，用开照相馆赚来的钱，专心做起了这个买卖。

不久之后的1984年，李书福又机缘巧合地进入了电冰箱零部件生产，成立了冰箱配件厂，并在这个行业掘到了人生的第一桶金。严格意义上来说，李书福的创业生涯，正是从此起步。

不安分的李书福在10多年间，生产过电冰箱，还生产过装修材料，也像所有投机客一样赴海南搞房地产，但是最终把自己事业聚焦在了“造车”上。

李书福最先闯进的并不是汽车领域。由于牌照问题，李书福率先进入了利润丰厚的摩托车行业。

1992年李书福成立了浙江吉利摩托车厂；1994年，李书福开发出国产豪华型踏板式摩托车。到1998年，吉利集团摩托车产量达35万辆，产值连续几年高达20亿―30亿元，出口到22个国家，跻身全国民营企业前四强。

尽管摩托车生意让李书福的财富进一步增值，但生产汽车的想法随着摩托车业务的快速发展也不断膨胀。

1994年，李书福做出了一项令人吃惊的决定：造汽车。当李书福将生产小轿车的想法告诉其家人之后，其亲兄弟们极力反对。从而逼出了李书福“一个沙发带四个轮子”的经典言论，并表示：“哪怕是倾家荡产，头破血流，我也要干！”

为了获得牌照，李书福面对国家汽车权威部门的领导，恳求“请国家给我们一次失败的机会吧”。

1998年第一辆吉利“豪情”在浙江省临海市下线，标志着李书福的汽车梦变为现实。12年时间，李书福通过不断的兼并扩张，在中国汽车行业杀出了一条血路，成为中国民营汽车“第一人”。

到2009年收购沃尔沃前夕，吉利汽车实现销售收入超过140亿元人民币。

与此同时，李书福的一些“疯狂言论”也让人记忆深刻。

“要像卖西瓜一样卖汽车”、“通用、福特迟早要关门”、“合资就像是勾引我们抽鸦片”、“让中国的汽车走向全世界，而不是让全世界的汽车跑遍全中国”……李书福也因此获得了“汽车狂人”的称号。

如今汽车狂人再次震惊全球，吉利的豪车版图上不知道是否真的能再添上超跑阿斯顿·马丁的名字……