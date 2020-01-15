同行“刹车”盒马“加速” 前置仓并非生鲜电商唯一解

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盘点2019年的

行业，似乎一片哀鸿遍野。上半年，美团小象生鲜、顺丰优选以及永辉超级物种等多个项目相继缩减了经营规模。进入下半年后，社区生鲜

平台“妙生活”、呆萝卜、阿里资金加持的易果生鲜等多家知名企业经营出现危机，尤其是第四季度，“爆雷”之声不绝于耳。

就在行业悲观情绪蔓延之时，连续狂奔的盒马依旧保持着增长活力，2019年盒马开出超过100家门店，2020年春节在即，盒马再次迎来开店高潮。1月13日，盒马发布新一轮开店计划，预计元旦至除夕期间将新增13家盒马鲜生门店，全国总数将达到220家。

值得一提的是，在盒马新一轮开店计划中，盒马mini将走出上海，并完全替代前置仓。前置仓被认为是生鲜电商的“标配”，盒马以mini替代前置仓，似乎已经找到了生鲜电商新的突破口。

盒马缘何“加速”

在讨论盒马如何在生鲜电商风口遇冷的逆境中保持住高速扩张态势之前，首先必须认识到一点，那就是盒马不仅是生鲜电商的入局者，同时也是新零售的标杆业态之一。“ALL IN生鲜”的玩家们把鸡蛋都放在一个篮子里，盒马却可以生鲜电商与便利店双线作战。

双线作战意味着可以相互协同。在新零售的众多业态中，永辉云创、苏宁小店等相继进入调整期，但这并不妨碍盒马系的高歌猛进，盒马鲜生12个月以上门店EBITDA已经转正，部分门店已经盈利，盒马鲜生的坪效达到4万多，远超过普通商超的1.5-1.8万水平。

永辉和苏宁小店线上订单占比较低，不超过5%，而盒马系线上订单占比超过5成，庞大的线上订单量摊薄了门店的费用，大大提升了门店的坪效。同时盒马线上订单占比持续走高，表明线上线下双线融合的服务能力能够触达更多用户，有助于提升线上到线下的转化率，而用户只有到店才能对服务有最直观的感受，进而带动消费。

其次，盒马"餐饮+生鲜"模式虽然与永辉超级物种、苏宁小店大同小异，但盒马创新推出仓店一体的服务体验，叠加双线融合的服务能力，能够更好的引起市场反响。在创新能力上，盒马似乎也高人一筹，短短几年时间，盒马鲜生、盒马mini、盒马小站、盒马菜场、F2、Pickn go和盒马里相继问世，满足各种消费场景。

生鲜零售的本质依然是零售，需要精细化运营，盒马系的各种业态能够契合多样化的消费需求，而一大批倒下的生鲜企业，几乎都是在盲目追求规模化，导致活力不足，盒马能够灵活安排适合的业态应对不同场景，富有创意的同时尽显机智。

此外，盒马进军生鲜电商是站着阿里的肩膀上，得益于阿里系电商用户消费习惯和收货地址的大数据优势，盒马在店面选址、商品结构和价格定位等方面能够做到更加精准，远非同行们可比。

背靠阿里这棵大树，盒马入局生鲜市场的起点和品牌知名度比同行们高了不少，自盒马入市开始，很多人慕名而来。阿里以其强大的赋能助力盒马站稳脚跟，阿里系电商平台的忠实用户与盒马无缝衔接，能够很好的形成转化和复购，带动盒马各业态获得快速扩张的资本。

新零售追求千店千面，目前来看，盒马正稳稳的走在这条大道上，即使换到生鲜电商的赛道上，也仍然是在新零售的大背景下，盒马能够加速狂奔也就不会让人感到意外。

盒马mini挑战前置仓

盒马虽然在生鲜电商的“寒冬”里活的相当滋润，但并不是唯一的幸运儿。有一家生鲜电商平台在2019年12月首次进入最具价值的中国品牌200强榜单，仅凭这一手就足以体现其实力，它就是创立于2014年底的每日优鲜。

每日优鲜的杀手锏是其首创的前置仓模式，为用户提供最快30分钟达的购物体验。据《电商报》了解，目前每日优鲜已在全国20个城市开设了1500多个前置仓。根据来自第三方数据机构Quest Mobile及TrustData的数据，目前每日优鲜在北上广深4个一线城市分别拥有近6成的用户占比。从成立时间和相关数据来看，盒马都要叫每日优鲜一声“前辈”。

前置仓之所以受到生鲜电商追捧，是因为离消费者的距离多在3公里以内，配送环节能够在保证生鲜产品新鲜度的情况下极大的提升时效性，同时相比线下门店可以节省运营成本。盒马并非没有尝试过前置仓，其此前曾提出盒马小站的业态，但只提供外送服务，也就是所谓的前置仓到家模式。

盒马在不断尝试的过程中，发现物流和营销成本较高，于是及时止损，通过大店覆盖的方式逐步关闭盒马小站。大店模式虽然让盒马成为行业领头羊，但似乎扩张速度仍比采用前置仓模式的同行们慢了许多，此时，可以快速复制的盒马mini走到了舞台中央，成为盒马对抗前置仓的利器。

2019年下半年，盒马mini已经在上海布局了5家门店，已营业3家门店营收持续增长，坪效已经超过普通大店，模式优势开始显现。在盒马的规划中，盒马mini将从上海走向全国，快速覆盖盒马大店还未覆盖的区域。

目前，盒马大店虽然扩张速度相对较快，但220家的绝对数量在全国的覆盖面显然不够，与拥有上千前置仓的每日优鲜相比在数量上也有差距。这是盒马的不足之处，却给了盒马mini一个良机。盒马mini具有更低的成本和可快速复制的优势，能够迅速占据盒马大店尚未触达的广大区域，直面前置仓的竞争压力。

前置仓并非生鲜电商唯一出路

前置仓虽然在很长一段时间内成为生鲜电商市场的“香饽饽”，但业内质疑的声音从来都是如影随形，盒马总裁侯毅近期在公开场合表示前置仓是个伪命题。

起初外界对于前置仓能够解决行业痛点的确充满了期待，但进过实践之后，行业普遍认为前置仓规模较小，品类结构并无突出优势，想要提高用户黏性是有难度的，此外，高损耗也是前置仓痛点之一。

简而言之，前置仓模式存在一定的风险，生鲜电商企业不能一条路走到黑。前置仓模式的弊端似乎让盒马看到了突破口，去年12月，盒马与中化联手推出了“葲荭草莓”，由此开始试水生鲜产地直供模式。利用反向定制农产品，并借助于盒马mini未来遍布全国的网络，盒马能够做到满足需求的同时大幅降低损耗成本。

如此看来，从源头开始对整个生鲜供应链进行把控似乎已成为盒马乃至整个生鲜电商行业新出路。只不过，这是一盘大棋，只有大玩家才有能力对弈，有阿里做后盾的盒马应该无压力。

盒马掀起春节开店潮背后，预示着生鲜电商之战出路已现。与前置仓玩家们积极对抗的盒马，或将领衔突围。盒马背后有阿里，每日生鲜背后腾讯的身影同样若隐若现，生鲜电商赛道最终仍是巨头之争。