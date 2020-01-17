国家统计局：2019年全国网上零售额106324亿元

中华PE:

1月17日消息，据

，2019年，社会消费品

总额411649亿元，比上年名义增长8.0%（扣除价格因素实际增长6.0%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，除汽车以外的消费品零售额372260亿元，增长9.0%。

2019年，全国网上零售额106324亿元，比上年增长16.5%。其中，实物商品网上零售额85239亿元，增长19.5%，占社会消费品零售总额的比重为20.7%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长30.9%、15.4%和19.8%。

此外，2019年12月份，社会消费品零售总额38777亿元，同比增长8.0%。其中，除汽车以外的消费品零售额34349亿元，增长8.9%。

按经营单位所在地分，2019年城镇消费品零售额351317亿元，比上年增长7.9%；乡村消费品零售额60332亿元，增长9.0%。其中，12月份城镇消费品零售额32704亿元，同比增长7.8%；乡村消费品零售额6073亿元，增长9.1%。

按消费类型分，2019年餐饮收入46721亿元，比上年增长9.4%；商品零售364928亿元，增长7.9%。其中，12月份餐饮收入4825亿元，同比增长9.1%；商品零售33952亿元，增长7.9%。

按零售业态分，2019年限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.5%、1.4%、3.2%和1.5%。