拼多多百亿补贴将追加30亿补贴和红包

中华PE:

1月17日消息，《

》获悉，日前，

发布“

热卖榜”，对水果生鲜、食品保健、酒水饮料和电器数码四个消费者最喜爱的年货品类进行了销量排名，覆盖近30万品质商家和1000多个头部品牌的数百万款年货产品。

数据显示，在活动期内，水果产品销量相比去年同期翻了一番，仅苹果的订单量就达600万单；湖南、湖北、四川是购买平台海产品最多的三个内陆省份；巧克力产品的销量相比去年同期上涨了163%。

榜单还显示，年货节期间，以四川眉山丑橘、甘肃天水苹果、新疆库厄勒香梨为代表的国产农产品占据了水果生鲜榜的大半壁江山，进口产品则有智利车厘子、泰国榴莲等几大爆款上榜；电器数码类产品的智能化趋势愈发明显，智能手机、智能电视、智能音箱等悉数在榜单上亮相。

此外，拼多多相关负责人表示，为了促进节日消费，平台还将在现有百亿补贴的基础上，追加30亿元补贴资金和现金红包。